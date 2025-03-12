飛機禁用行充…手機電量有限如何打發時間？網提一選項：包準意猶未盡

近期不斷出現行動電源起火的意外，不少航空公司為了安全也禁止旅客在飛機上使用行動電源。但這也產生了一個問題，為了節約手機的電量，究竟要如何在飛機上打發時間？

有網友在Dcard發文，表示在坐中長程航班時，如果飛行時間超過8小時，而機上又剛好沒有充電插座，那手機的電量就要省著用了。她好奇在這時網友們會如何消磨時間？

她表示自己通常會帶旅遊雜誌去上飛機看，也會帶著平板電腦作為手機的替代方案，最後一招則是睡覺，「能睡就睡，補充體力」。

許多網友表示，自己坐長途飛機都是靠飛機上的娛樂系統打發時間，會找電影或是國外的節目來看，「看電影，在機上看了快10部」、「一直在看電影啊，平常因為電影票太貴而沒去看的，在飛機上就是狂看」、「之前去美國，直接看完哈比人三部曲」。

有網友表示自己會用電子閱讀器看書，「電子閱讀器，多買幾本書就可以換著看」、「可以帶電子閱讀器，剛好可以與世隔絕專心看書，超讚的」、「載好小說到閱讀器，充飽電可以連續看好多天」。

但大部分的網友還是選擇吃飽就睡，「飛十幾小時基本都在睡覺，真的老了」、「長途都會先餵飽你，然後冷氣都很冷，超好睡！」、「我就是睡吃睡，在機上特別容易睡著」、「我都在睡覺啊，睡飽吃吃飽睡」。

還有網友提供了「刪照片」這個特別的選擇，「絕對是刪照片，包準你刪到意猶未盡」、「教你們一招，刪照片，整理照片會用很久，而且眼睛累了會想睡覺」。