植樹節送出幾十萬棵樹苗哪去了？ 專家提醒別「只種不養」
每年植樹節，各地出現一波植樹熱潮，常過完植樹節就不聞問，樹藝師提醒，選種、養護都是眉角。都市林健康美化協會理事長黃裕星說，樹健康、人安全、景觀美是植樹三原則，最重要是規劃先行。各地都在送樹苗，卻不見得懂正確種樹方法，或送後不理、只種不養；建議送樹苗的單位能透過App供民眾主動回報，追蹤樹木種植地點及生長情況，做個負責任的種樹人。
都市公園化是生態城市的重要願景，都市裡的樹木不僅是城市景觀必要一環，更是都市之肺，能調節溫度，提供新鮮空氣。
「知樹進而愛樹！」黃裕星曾任農業部林試所長，他觀察，近年民間護樹意識高漲，許多人有植樹觀念，卻不見得有用對方法，選擇樹種地須和生育地契合，例如在居家庭園種樟樹、茄冬等喬木，很可能種5年後就因為樹長得過大而放棄，一般民眾居家庭院通常適合種灌木，若樹種沒選好，樹穴太小，後續就可能衍生困擾。所以種樹第一步是預先規劃，不論是居家或公共空間都一樣。
黃裕星說，先進國家通常會有「都市林管理計畫」，依據規畫植樹，而不是想到哪、種到哪。新加坡經驗值得台灣借鏡，新加坡以花園城市為願景，希望打造整個城市就是個大花園，新加坡立體綠化做得很到位，在分隔島上的綠化，會有上層木、中層木、底層木，是有計畫的種樹，樹木有新陳代謝，也不怕出現斷層。
每年植樹節前，各地都在發送樹苗，很多人納悶「幾十萬棵樹苗都種哪去了？如果都長大了，台灣會是今天這樣嗎？」黃裕星直言，很多人不懂正確種樹，送樹單位被質疑送後不理、民眾則是只種不養，年年發樹苗，卻欠缺管理維護，任其自生自滅，效益打折扣。
黃裕星建議，應該善用科技力量，透過App建置追蹤系統，鼓勵領走樹苗的民眾主動回報種植地點及生長情況，引導民眾當個負責任的種樹人。
樹藝師藍梁文說，樹木風險在種樹那一刻就埋下，除了樹苗品質會影響存活率，把樹種在不對地方，後患無窮，種得太深也可能造成樹木死亡，建議植樹活動不要只是送樹苗，應該搭配一些課程、說明，才能確保樹木被好好對待。
藍梁文有參與台積電ESG植樹薪傳計畫，他說，種樹前進行包含土壤質地、硬度、排水率調查等環境特性分析，都是重要的前置作業，必須了解種植的環境，才能選對樹種，確保樹木能長成一棵良好的大樹。
「台灣距離理想還滿遙遠！」藍梁文說，台灣目前有300多位國際認證的樹藝師，持續倡議正確的種樹、護樹觀念，也推廣結構性修剪等，但台灣公部門對植樹標準還有進步空間，城鄉落差頗大，值得正視。
屏科大森林系副教授陳建璋表示，過去政府為推廣環境綠化，對樹種選擇較不講究，出現亂種植等問題，近年已逐漸改善，會依據環境特性選擇在地樹種。現在民眾需提前登記排隊才能領取樹苗，發放的多為本土樹種，能提升植樹活動意義，也帶有環境教育價值。
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