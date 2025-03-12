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把握今天好天氣 粉專：周末起迎5天「倒春寒」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周六、周日冷氣團南下，先濕冷，再乾冷，大幅降溫。本報系資料照片
周六、周日冷氣團南下，先濕冷，再乾冷，大幅降溫。本報系資料照片

把握今天好天氣，晚上起到周六有兩道鋒面通過，之後有冷空氣南下，又會從暖熱如夏的天氣變回冬天。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就要變天了，周末迎「倒春寒」，先濕冷再乾冷，降溫很有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這兩天回暖非常明顯，南部甚至30度，今天(12日)持續暖熱好天氣，但這是最後一天了，因為春雨鋒面及強烈冷氣團又要來，準備交手冬季系統的大反攻。

周四到周五(13-14日)第一波春雨鋒面掃過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，狀況會類似上周，鋒面抵達前仍然熱，但鋒面通過瞬間風雲變色，這時候還不會變冷，但高溫下降。目前預計全台有雨，中部以北雨量多，但具體那一個地方雨勢特別大，得看當下雨帶發展狀況而定。

周六到周日(15-16日)第二波鋒面掃過，但這次後面跟著冷氣團。各地容易下雨，中北部雨量較多的型態，但這次因為冷空氣推進，愈晚愈冷，尤其周日將大幅度降溫，濕冷的感受會比前一波明顯。

下周一起(17日之後)，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈冷氣團的主力抵達，乾冷空氣接手，全台天氣寒冷但放晴。目前看來，這波冷空氣的確蠻有實力，氣象署已經預報強烈冷氣團等級，而且影響時間拉的很長，起碼到下周三，加上前半段濕冷的時段，這波冷期合計會長達3到5天，若成真，會是很經典的一次倒春寒，跟這幾天的暖熱有劇烈的差別，提醒大家先預作準備

氣溫走勢預測。圖／擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
氣溫走勢預測。圖／擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

冷氣團 鋒面

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