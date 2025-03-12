把握今天好天氣 粉專：周末起迎5天「倒春寒」

把握今天好天氣，晚上起到周六有兩道鋒面通過，之後有冷空氣南下，又會從暖熱如夏的天氣變回冬天。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就要變天了，周末迎「倒春寒」，先濕冷再乾冷，降溫很有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這兩天回暖非常明顯，南部甚至30度，今天(12日)持續暖熱好天氣，但這是最後一天了，因為春雨鋒面及強烈冷氣團又要來，準備交手冬季系統的大反攻。

周四到周五(13-14日)第一波春雨鋒面掃過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，狀況會類似上周，鋒面抵達前仍然熱，但鋒面通過瞬間風雲變色，這時候還不會變冷，但高溫下降。目前預計全台有雨，中部以北雨量多，但具體那一個地方雨勢特別大，得看當下雨帶發展狀況而定。

周六到周日(15-16日)第二波鋒面掃過，但這次後面跟著冷氣團。各地容易下雨，中北部雨量較多的型態，但這次因為冷空氣推進，愈晚愈冷，尤其周日將大幅度降溫，濕冷的感受會比前一波明顯。