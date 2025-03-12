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明起防雷雨！下周一乾冷挑戰寒流 急凍4天恐下探5度

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明起防雷雨 吳德榮：下周一乾冷挑戰寒流恐5度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周六晚間起，比前波強的冷空氣南下氣溫驟降，這波先濕冷，再乾冷。聯合報系資料照
周六晚間起，比前波強的冷空氣南下氣溫驟降，這波先濕冷，再乾冷。聯合報系資料照

要變天了，先下雨，再變冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今天暖氣團持續影響，各地晴朗穩定「春暖如夏」，最高氣溫仍在30度以上；西半部及金馬容易起霧的天氣。西半部空氣品質不佳，應注意。

各地區氣溫為：北部14至31度、中部16至31度、南部16至33度及東部16至30度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天至周六白天、鋒面在北部近海徘徊，氣溫略降仍偏暖；由於鋒面接近大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率；尤其明天要注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六晚至下周(16)日鋒面通過，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨；下周一至下周五(17至21日)連續5天各地晴朗穩定。模式模擬顯示，周六晚起，比前波強的冷空氣南下氣溫驟降；下周日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準。

吳德榮指出，下周一至周四高壓籠罩，天氣乾冷，因「輻射冷卻」加成，清晨及夜間更有觸及「寒流」標準(台北測站≦10度)的機率，至於平地最低氣溫會降到幾度，目前的模擬約可降至5度，不過模式還在調整，需再觀察。下周四白天起至周五冷空氣減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫

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