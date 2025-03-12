詐騙車手闖入歌仔戲元宇宙 孫翠鳳兄妹合演台版地面師

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
明華園聯手一心戲劇團參演台灣戲曲藝術節的新作「轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團」， 孫榮輝、孫翠鳳(中間兩位)兄妹20多年來首次同台。圖／傳藝中心提供
明華園聯手一心戲劇團參演台灣戲曲藝術節的新作「轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團」， 孫榮輝、孫翠鳳(中間兩位)兄妹20多年來首次同台。圖／傳藝中心提供

Netflix去年播映的日劇「地面師(土地開發詐騙集團)」，引起大家對土地詐騙的注意，其實清代台灣就出現「地面師」。 明華園聯手一心戲劇團參演台灣戲曲藝術節的新作「轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團」，以有明確史料記載的宜蘭土地開發詐騙案為題材，融入根本沒有來過台灣的嘉慶君遊台灣傳說，並用穿越劇的手法穿針引線，主角透過時空旅行不斷改寫歷史，揭開震撼的土地詐騙案真相。

這齣戲由明華園無敵小生孫翠鳳、綠光劇團吳定謙主演，孫翠鳳哥哥、一心戲劇團藝術總監孫榮輝也加入助陣，是兩兄妹廿多年來首次同台。昨天在宣告記者會上，兩兄妹互相吐槽，孫翠鳳笑哥哥排練時一開口就唱包青天「唱錯朝代」，是「完全無法掌握」的國寶，專業敬業然後帶給大家「樂業」。孫榮輝則說舞台上總是「妹妹演大的，我演小的」，看到妹妹只能說「大人你好」。

該劇描述青年小劉因事業失敗、婚姻告吹，走投無路之下當起詐騙集團車手，卻因一場車禍轉生到歌仔戲異世界，變成微服出巡的「劉嘉慶」。當小劉愛上噶瑪蘭墾戶之妹陳蘭妹，卻遇上強勁情敵劉秀榮，意外發現這位政商高手竟是個詐欺犯。正當他準備揭穿對方時，卻得知劉秀榮竟是自己的祖先。

該劇由台新藝術獎得主宋厚寬執導、傳藝金曲獎入圍編劇蔡逸璇執筆。宋厚寬表示，故事靈感源自台灣嘉慶年間真實的土地詐騙案，事件發生在噶瑪蘭。團隊得到珍貴的歷史資料之後，費盡心思用歌仔戲呈現。他指出，「嘉慶君遊台灣」是台灣歌仔戲的重要IP，孫翠鳳就演了好幾次，但「這次的嘉慶君跟以往的嘉慶君都不一樣」；詐騙車手來到歌仔戲元宇宙成為「可愛的喜劇」，演員盡情歡樂盡情表演。

「這齣戲好看、荒謬，也深具意義。」孫翠鳳表示，這齣戲既有歌仔戲傳統橋段，也把野台戲的歡樂橋段放進來。雖然演員演得腦洞大開，卻透過戲劇告訴大家詐騙集團有多猖獗，在清代「一個人就可以詐騙一個村莊」，荒謬又具警世意義。

歌仔戲 詐騙集團 車手

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