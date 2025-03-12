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健康你我他／好友上傳美景 讓我開拓視野

聯合報／ 文／崇屏（高市苓雅）
群組裡分享早安圖，希望老同學健康平安。圖／崇屏提供
群組裡分享早安圖，希望老同學健康平安。圖／崇屏提供

退休後在樂齡班、長青中心上課，所以加入了幾個群組，學員們不同的生活經驗、背景、宗教等，在傳早安圖時讓我開拓了視野。

一位基督徒同學，早安圖會附上簡短經句，讓我憶起童年上主日學的歡樂時光；一對夫妻檔喜好登山健走，早安圖一定是兩人背著背包、拿著登山杖，還會舉著山峰名、標高多少的牌子，讓我們知道他們又征服了哪座山，有時是小小健走，也會註明是哪裡的健走步道，他們在退休後能夠興趣相投，一起健康生活，真令人讚嘆。

昔日在台中跳排舞時，幾位投緣的夥伴成立四人群組，其中一位喜歡攝影，每天都把大自然的美景製作成早安圖傳到群組問安，十多年來長期受薰陶，我學著欣賞大自然之美，無形中提升了對構圖、取景的功力，現在旅遊時也會拍出自己滿意的作品，加上樂齡班老師指導製作早安圖，偶爾會分享給老同學。

上長照課時，老師說：「高齡者常因病痛纏身、行動受限、情緒低落，易有憂鬱症，此現象不容輕忽。」所以我喜歡趁旅遊時拍下藍天白雲、遠山綠樹、湖邊草地，不同季節、顏色的花兒…，附上「早安」，傳到我小學、中學這些50、60年前如手足般的老同學，希望他們也能出來走走、親近大自然，當心胸開朗，就不會為小事煩心，期望同學們都能健康平安度過70以後的歲月。

健走 情緒低落 憂鬱症

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