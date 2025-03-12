染麻疹日女遊雙北 足跡公布

疾管署昨公布1名境外移入麻疹病例，北市府疫調發現個案本月2日從大阪搭機入境台灣，3月4日出境，期間曾搭雙北捷運、機捷及965台灣好行公車，往返士林夜市、寧夏夜市及新北九份。衛生局呼籲，民眾若於這段期間與確診者足跡重疊，須自我健康監測至3月22日，有症狀盡速就醫。

疾管署3月8日接獲日本通報，一名日本兵庫縣明石市20多歲女性確診麻疹，北市衛生局公布該個案3月2日下午3時許從桃機第一航廈搭機捷到北車，入住飯店，晚間6點自北車搭北捷至捷運劍潭站，晚間8時至8時30分再從劍潭站搭捷運至中山站；3月3日下午3時10分至4時自北車搭公車至九份，晚間6時30分至7時30分從九份搭公車回北車，晚間8時到大同區「拌伴石頭火鍋」用餐；3月4日中午12時自北車搭機捷至桃機第一航廈出境。

北市衛生局表示，麻疹出疹前4天至後4天皆具傳染力、且傳播力非常強，透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，約14天會出疹。

我國今年截至3月10日，累計13例麻疹病例，年齡介於10多歲至60多歲，包含7例境外移入個案，均自越南移入。今年國內感染及境外移入病例數皆高於2021至2024年同期。

國際也有多國疫情爆發，越南近期疫情嚴峻，河內市單周新增120例，今年累計報告745例。