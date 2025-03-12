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健康主題館／痰液能否吞下肚 醫師：無礙健康

聯合報／ 記者陳雨鑫╱台北報導
感冒期間出現的痰液，吞下的痰液通常對健康無害。圖／123RF
感冒期間出現的痰液，吞下的痰液通常對健康無害。圖／123RF

國內類流感與流感疫情雖稍稍降溫，但各大醫院急診仍人滿為患，許多患者因濃痰堵塞咽喉、鼻腔而感到不適。開業耳鼻喉科醫師陳亮宇於社群媒體發文指出，「痰其實是可以吞的」，引發熱烈討論。他解釋，痰是人體免疫系統對抗細菌與病毒後產生的殘骸，若不方便吐出，吞入胃中也無害，因為胃酸能夠殺死其中的病原體，不會造成二次感染。

痰液護呼吸道 捕捉病菌灰塵

痰是來自肺部與支氣管的分泌物，包含水分、黏蛋白、醣蛋白、電解質，以及免疫系統的白血球、抗體與病原體殘骸。開業小兒科醫師林應然說，痰液主要功能是保護呼吸道，能夠捕捉吸入的灰塵、過敏原與病菌，再透過纖毛運動將這些異物排出體外。

感冒期間出現的痰液，到底可不可以吞下肚？林應然表示，吞下的痰液通常對健康無害，因為咳出的痰大多為已失去活性的病原體與免疫細胞殘骸，胃酸能有效消滅其中的細菌與病毒，並不會導致腸胃感染或延長病程，且痰液進入胃部後會被消化，完全不會影響健康。

咳痰不宜過度 避免傷害咽喉

從公共衛生角度來看，林應然說，適當將痰吐出是比較建議的選擇，特別是在痰液濃稠時，將痰咳出會讓咽喉、氣管較為舒適。若要吐痰，應使用紙巾包裹後丟棄，避免隨地吐痰，以防止病菌擴散。

若咳痰困難，也不宜過度用力清喉嚨，以免傷害咽喉或造成耳朵壓力不適，林應然建議，可以先喝一些溫熱水，或使用加濕器或熱蒸氣從鼻腔吸入，可幫助舒緩呼吸道並促進痰液排出。

若痰液過於黏稠，可服用祛痰藥，幫助將痰液稀釋，使其更易被咳出；也可以透過物理的方式，拍背或體位引流等方法把痰咳出來。

抽痰是抽鼻涕 改善鼻塞症狀

感冒時俗稱的「抽痰」，不是真的抽「痰」，而是抽鼻涕，真正的抽痰是需要插管支氣管，將卡在下呼吸道的痰液抽出，才是真正的抽痰。林應然說，一般在診所內，將管子從鼻腔往內抽出的都是倒流的鼻涕，並不是真正的痰，主要是改善鼻塞的症狀，避免患者因為分泌物而感到不適，降低身體抵禦細菌或是病毒的能力。

痰液顏色 了解健康 製表／陳雨鑫 圖／聯合報提供
痰液顏色 了解健康 製表／陳雨鑫 圖／聯合報提供

病毒 醫師 類流感

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