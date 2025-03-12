流感疫情趨緩 諾羅仍嚴重

國內流感疫情趨緩，上周流感門急診就診人次約十一萬一千人次，跟前一周相比下降百分之三，急診就診病例占百分之十點九，低於流行閾值，疾管署預估下周脫離流行期，就醫人數更少些，希望有助於緩解急診壅塞現象。

所有傳染病疫情中，仍以腹瀉就醫人次最多，疾管署發言人曾淑慧說，上周腹瀉門急診就診多達廿五萬五七七五人次，雖較前一周廿八萬一一三二人次下降百分之九，仍為近五年（二○二一至二○二五年）同期最高。

近四周全國共接獲二七四起腹瀉群聚通報案件，同是近五年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業為主，其中病原體檢驗陽性案件一五六起，諾羅病毒就占一五二件，占比高達百分之九十七點四。

上周出現今年第二例漢他病毒症候群病例，防疫醫師林詠青表示，個案為北部二十多歲男性，二月中旬因高燒、頭痛、腹瀉、食欲差，至診所就醫，但症狀未見改善，緊急送至急診，檢查報告顯示，發炎指數上升、腎功能異常，院方立即收治住院，給予抗生素治療。

個案住院期間腎功能惡化，接受幾次緊急血液透析，診斷確診為漢他病毒出血熱合併腎臟症候群，經支持性療法治療，症狀改善，於三月上旬出院。疫調發現，個案從事餐飲工作，雖在工作地點和住家附近，未曾看過老鼠，但在清潔環境時，並沒有戴上口罩，不排除接觸到老鼠排泄物、分泌物，而遭感染。

流感疫情方面，曾淑慧說，上周流感新增四十四例重症病例、二十二例死亡。實驗室監測資料顯示，社區中流行呼吸道病原體以流感病毒A型H1N1居多。