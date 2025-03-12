聽新聞
0:00 / 0:00

壅塞解方／急診新術給付 醫界籲放寬

聯合報／ 記者李青縈林琮恩沈能元／台北報導

急診壅塞持續，截至昨日林口長庚、台大醫院等院急診待床數一度超過百人，台灣外傷醫學會表示，此為全國性挑戰，已向健保署提出「急診品質提升方案精進」、「增列重大外傷新術式納入健保給付」等兩大解方，希望盡速解決醫療困境。

對緩解急診壅塞，各界提出許多意見，衛福部健保署表示，今天舉行「全民健康保險醫療給付費用醫院總額一一四年第一次研商議事會議」，持續蒐集相關意見，必要時將加以研議。

急診壅塞已是台灣醫界常態，各大醫學中心急診待床人數眾多，台大醫院急診醫學部主任張維典表示，每逢周一均為急診最塞時刻，不過，最近來診病人數明顯增加，推估與氣溫變化，增加心血管疾病風險，以及社區潛伏著流感、諾羅病毒等因素有關。

台灣外傷醫學會理事長謝奇勳表示，目前健保實施「急診品質提升方案」，重大外傷患者到急診於二、四小時內進入開刀房接受緊急搶救手術（血管阻塞術、肺全切除術等），院方就可獲得獎勵。

謝奇勳呼籲，健保應放寬獎勵範圍，除手術處理時效，若外傷重大手術符合品質，院方也可得到適當給付，以獎勵醫護人員。該方案屬於獎勵措施，若預算用完，方案就暫停，希望成為常態性政策，而非臨時預算。

台灣外傷醫學會另呼籲，健保署研議急診常用的新術式納入給付，如損傷控制手術等。謝奇勳表示，傳統健保給付方式是根據受處置的器官，如肺臟、肝臟等切除、重建，但處理多重外傷個案時，重點在於減少出血、減緩休克，穩定其生命徵象，希望健保也能將「損傷控制手術」納入給付範圍。

謝奇勳指出，許多病人較少至區域醫院、地區醫院就醫，以致急診壅塞多發生在醫學中心，希望健保調高「非外傷緊急手術」給付，增加中小型醫院執行這類型手術的意願。

健保署 手術 醫學中心

延伸閱讀

流感估下週脫離流行期 增購疫苗幾乎打完

影／急診室暴力！男子不滿要出院 無視警察在場「朝護理師丟拐杖」

醫院門診2大疾病患者多 衛福部曝清明、兒童節後達高峰

流感諾羅尾韻仍在！ 台大醫院急診比平時多5、60人就醫

相關新聞

迎「多死社會」 台灣準備好了嗎

內政部統計，台灣已連續十四個月人口負成長，根據國發會資料，推估到二○三一年，台灣死亡人數（廿二萬人）是出生人數（十一萬）...

學者研究 未來15年恐死無葬身之地

根據內政部研究報告，發現多數縣市殯葬設施不足，或是未來十五年將面臨不足，然而我國深受中華文化的影響，選擇吉日吉時安排喪禮...

壅塞解方／急診新術給付 醫界籲放寬

急診壅塞持續，截至昨日林口長庚、台大醫院等院急診待床數一度超過百人，台灣外傷醫學會表示，此為全國性挑戰，已向健保署提出「...

流感疫情趨緩 諾羅仍嚴重

國內流感疫情趨緩，上周流感門急診就診人次約十一萬一千人次，跟前一周相比下降百分之三，急診就診病例占百分之十點九，低於流行...

老人車禍亡 新北逐年增 彰化創3年新高

新北市道安會報發現去年全市交通事故死傷以機車占80%最多，死傷人數雖以18到24歲占22.6%最高，65歲以上占比卻逐年...

去年國人出國花費 首次逾兆元

疫後國人出國熱度不減，去年國人出國及國旅花費總支出高達一點四八兆元，其中出國旅遊支出逾一兆，超越疫前紀錄，反觀國旅花費則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。