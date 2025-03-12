壅塞解方／急診新術給付 醫界籲放寬

急診壅塞持續，截至昨日林口長庚、台大醫院等院急診待床數一度超過百人，台灣外傷醫學會表示，此為全國性挑戰，已向健保署提出「急診品質提升方案精進」、「增列重大外傷新術式納入健保給付」等兩大解方，希望盡速解決醫療困境。

對緩解急診壅塞，各界提出許多意見，衛福部健保署表示，今天舉行「全民健康保險醫療給付費用醫院總額一一四年第一次研商議事會議」，持續蒐集相關意見，必要時將加以研議。

急診壅塞已是台灣醫界常態，各大醫學中心急診待床人數眾多，台大醫院急診醫學部主任張維典表示，每逢周一均為急診最塞時刻，不過，最近來診病人數明顯增加，推估與氣溫變化，增加心血管疾病風險，以及社區潛伏著流感、諾羅病毒等因素有關。

台灣外傷醫學會理事長謝奇勳表示，目前健保實施「急診品質提升方案」，重大外傷患者到急診於二、四小時內進入開刀房接受緊急搶救手術（血管阻塞術、肺全切除術等），院方就可獲得獎勵。

謝奇勳呼籲，健保應放寬獎勵範圍，除手術處理時效，若外傷重大手術符合品質，院方也可得到適當給付，以獎勵醫護人員。該方案屬於獎勵措施，若預算用完，方案就暫停，希望成為常態性政策，而非臨時預算。

台灣外傷醫學會另呼籲，健保署研議急診常用的新術式納入給付，如損傷控制手術等。謝奇勳表示，傳統健保給付方式是根據受處置的器官，如肺臟、肝臟等切除、重建，但處理多重外傷個案時，重點在於減少出血、減緩休克，穩定其生命徵象，希望健保也能將「損傷控制手術」納入給付範圍。

謝奇勳指出，許多病人較少至區域醫院、地區醫院就醫，以致急診壅塞多發生在醫學中心，希望健保調高「非外傷緊急手術」給付，增加中小型醫院執行這類型手術的意願。