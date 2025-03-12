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迎「多死社會」 台灣準備好了嗎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
新北市雙鳳里長潘素娥（左）定時探視年近百歲獨居人瑞湯波（右），獨居老人愈來愈多，亟需社會關懷。本報資料照片
新北市雙鳳里長潘素娥（左）定時探視年近百歲獨居人瑞湯波（右），獨居老人愈來愈多，亟需社會關懷。本報資料照片

內政部統計，台灣已連續十四個月人口負成長，根據國發會資料，推估到二○三一年，台灣死亡人數（廿二萬人）是出生人數（十一萬）的兩倍。隨著多死社會的到來，各縣市陸續傳出「死無葬身之地」警訊，殯儀館、火葬場、納骨塔數量不足，若要興建新設施，常遭附近居民抗議。

日本每年孤獨死數萬人，隨著超高齡社會到來，台灣獨居老人愈來愈多，從而衍生出各種社會問題，如今不僅有孤獨死的問題，還有「多死社會」問題。

日本作家茂呂美耶在台出版探討日本高齡社會的議題書「一億總下流？」，書中提到，日本因步入高齡化社會，引發許多社會問題，如護理和警務人員短缺、無主遺體增多、單人家庭遞增、高齡者孤獨死案件與日俱增。

其中最迫切必須面對的是死亡率高於出生率、死亡人數不斷加速成長的「多死社會」現象，進而衍生出殯葬設施嚴重不足，以及因人口減少所帶來的經濟及社福問題等。

看中這波死亡商機，日本已有業者將歇業的便利商店改裝為小型殯葬會館，部分飯店業者改做「遺體飯店」，專門存放逝者遺體，家屬入住殮房的隔壁房間 ，一起守喪追悼，直至火化當天。

事實上，台灣已出現類似日本的「遺體飯店」，也就是「殯葬會館」，按現行規定，會館不可停放遺體，需在告別式當天或前一天才可以停放。南華大學生死學系副教授楊國柱指出，「殯葬會館」正確名稱為「禮廳、靈堂」，供親友追思祭拜，但不得提供屍體處理或舉行殮、殯儀式。

國發會統計，從二○二○年起，台灣死亡人數高於出生人數，推估到二○三一年，死亡人數將是出生人數的兩倍，正式步入「多死社會」，面臨殯葬設施不足等問題，「殯葬會館」應運而生，楊國柱表示，九成九屬於違規，並未立案，是否違法停放遺體，並沒人清查，政府應面對問題，擬定對策。

日本 死亡率 遺體

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