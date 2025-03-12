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學者研究 未來15年恐死無葬身之地

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

根據內政部研究報告，發現多數縣市殯葬設施不足，或是未來十五年將面臨不足，然而我國深受中華文化的影響，選擇吉日吉時安排喪禮儀式的觀念仍相當普遍，恐造成吉日殯儀館及火化場設施和人員的沉重負擔。

中華民國葬儀商業同業公會理事長徐朝輝認為，殯葬設施不足，目前看來是個「無解」的問題，比較可行的方式是在原地擴建或改變建築量體，如將火葬場改為立體多層建築。

南華大學生死學系副教授楊國柱曾在二○二○年接受內政部委託，執行「我國殯儀館（禮廳、靈堂、豎靈區及冰櫃）及火化場（火化爐具）供需調查研究」，發現多數縣市殯葬設施不足，或是未來十五年將面臨不足。以台北市為例，殯儀館現況雖然足夠，然而未來十五年內將不足；而新北市則是殯儀館現況不足，火化爐具未來將不足。

報告提到，隨著高齡化人口逐年快速增加，未來死亡人數將呈現倍數增加時 ，殯儀館與火化場將出現需求大於供給的情況。

楊國柱表示，要解決「死無葬身之地」問題，政府必須展現魄力，努力與居民協商。例如，提出殯葬設施徵地的規畫時，讓這些「生命園區」轉型為多功能使用，在靈骨塔、殯儀館周邊規畫腳踏車道、運動場等休閒設施，說服當地居民。此外，在生命園區內，廣種花海植栽、設置雕塑與裝置藝術，讓喪禮科技化，以及簡化傳統喪禮陣頭、孝女白琴等流程，減少噪音及民眾對喪禮的畏懼。

徐朝輝認為，縣市政府只要規畫殯葬新設施，勢必遭到附近民眾抗議，即使鬆綁法規，讓私人會館合法化，同樣遭到鄰居抗議，而父母官為了選票，不敢違抗民意。因此，較可行方式為在原地擴建或改變建築量體。

殯儀館 殯葬設施

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