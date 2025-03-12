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去年國人出國花費 首次逾兆元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

疫後國人出國熱度不減，去年國人出國及國旅花費總支出高達一點四八兆元，其中出國旅遊支出逾一兆，超越疫前紀錄，反觀國旅花費則較前年下滑，僅四六四六億元。學者預估，今年出國人數可能再攀升，旅遊花費恐再破紀錄。觀光署表示，出國旅遊支出計算標準不同，且各國消費差異性大，較難有精準的數據。

根據前瞻觀光政策研究室統計分析，去年國人出國高達一六八四點九六萬人次，平均出國夜數七點二五天，平均旅遊支出為六萬多元，換算下來，去年國人出國旅遊總支出高達一兆一九一億元，不僅比前年的七一三四億元，大增百分之四十二，也比疫情前成長百分之廿四，更是首度破兆，創下史上新高。

反觀國旅部分，去年住宿有五九八六點八萬人次，以平均旅遊支出二三九六元來推估，去年國人進行國旅的總支出為四六四六億元，比前年的四九五四億元減少百分之六點二，國人出國旅遊花費為國旅的二點二倍。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，去年國人出國總花費創新高，主要是因為出國成本變高，疫情前出國平均旅遊支出為四點七萬元，去年已破六萬元，光機票平均價格就漲五成，預估今年出國熱潮仍不減，出國人數還可能再增加。

黃正聰認為，國旅僅小幅度衰退，顯示較有預算的人就選擇出國，預算沒那麼充裕的人就選擇國旅，以出國平均每人花費六萬元來說，一家四口出國就要花廿多萬元，但國旅可以玩十二趟。

觀光署副署長黃荷婷表示，目前官方統計尚未出爐，根據前年統計，我國觀光收入包含國旅及國際旅客來台為七六五二億元，其中國旅總支出為四九五四億元，國際旅客來台觀光支出為二六九八億元，不含國際機票，至於國人出國總支出含國際機票為七一三四億元，也就是說，我國觀光收入和國人出國支出差不多。

出國旅遊 機票

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