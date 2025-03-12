老人車禍亡 新北逐年增 彰化創3年新高

新北市道安會報發現去年全市交通事故死傷以機車占80%最多，死傷人數雖以18到24歲占22.6%最高，65歲以上占比卻逐年上升，機車、高齡及行人安全列今年重點。交通部另統計彰化縣去年車禍死亡225人，創3年新高，其中65歲老人占118人；警方籲加嚴75歲換照審核，監理站建議老人盡量別開車。

道安會報指出，新北市去年交通事故30日內死亡269人，比前年同期多5人。分析死傷事故以機車80％占最大宗，行人占4%，以未保持行車安全距離占15%最高，好發事故時段在早上8到10時；其中65歲以上占比約10％，有逐年上升趨勢，事故類型則以側撞占33％最多。

祕書小組也表示，新北市去年行人死傷以65歲以上占34%最高，肇事以機車及小型車為主，好發於傍晚6至8時。

侯友宜指出，機車族、高齡者及兒少事故仍有上升趨勢，這些族群將是今年度道路安全防制的重點；台中醫大生遭酒駕撞死事件引起關注，強調酒駕防制除了宣導，新北執法更要嚴格。

交通部統計，彰化縣去年車禍2萬3938件，比去年少159件，但死亡225人卻多4人，65歲以上老人車禍死亡也多15人，車禍死亡人數及老人車禍死亡均創3年新高。

縣警局指出，65歲以上老人車禍事故攀升，包括老年人口遞增、長者反應不及、未遵守交通規則、騎機車較少戴安全帽等因素，提醒長者清晨外出應穿著明顯的衣物或飾品等，騎機車戴安全帽且勿酒後駕車，未來會加強宣導、執法，也建議加嚴目前75歲老人換照門檻。

彰化監理站長黃建興說，彰化縣的老人換照率達94.95%，而老人駕車肇事死亡的原因很多，不單純是換照問題，制度全國一致，是否加嚴應由公路局研議。