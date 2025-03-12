去年行人喪生 台中、台南、高雄增

交通部統計，去年行人死亡人數比前年減少14人，但六都之中台中、台南與高雄市都增加，其中又以台中市死亡55人居六都最高，比前年增加8人，其次是台南市33人、比前年增加5人，高雄市33人、比前年29人增加4人。

北台灣三都台北、新北、桃園去年的行人死亡人數都比前年減少，其中又以台北市大減14人最多。

台中市交通局昨在市政會議專案報告，統計去年交通事故死亡人數288人，比前年減少27人，在六都減少人數最多；不過議員質疑，中市行人死傷人數持續增加，去年行人死亡55人，在六都排名第一，更比前年增加8人。

交通局長葉昭甫說，行人死亡數字上升，統計原因發現車輛未依規定停讓行人導致20人死亡，占比36%最高；前年行人死亡人數47人，車輛未禮讓行人21人，占比45%，近年推動禮讓行人，觀念已逐漸普及，但死亡事故仍會發生，將持續宣導預防。

葉昭甫指出，行人死亡車禍集中在下午6時到8時、晚上8時到10時、上午4時到6時，都是天色昏暗、光線較差的時間；市府畫設綠斑馬線、加強捷運橋下照明、畫設減速標線等工程，讓駕駛更容易注意到路口行人。

台南市交通局分析，行人交通事故年齡為65至80歲高齡者居多，事故時段在晚上6點至7點相對高峰，主要肇因是分心、未禮讓行人、違規穿越道路及路口等違規行為。

高雄市交通局分析，去年行人死亡事故主因是未依標誌或標線穿越道路、穿越道路未注意左右來車，將持續改善交通工程，加強校園與社區宣導；全市去年30日死亡人數持續下降，去年比前年減少7人、比2019年已減少41人，高雄市每10萬人交通事故死亡人數11.32人，排名全國第15，整體道安環境逐步改善。

台中近日發生醫大學生遭酒駕、無照駕駛撞死悲劇，中市警察局連續3天大執法。警方表示，首日出動警力537人，查獲29件酒駕案件，17人依公共危險罪移送法辦。

市長盧秀燕昨表示，去年酒駕死亡人數19人，比前年34人減少15人，但仍要繼續執法，呼籲市民不要酒駕。