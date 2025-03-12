聽新聞
0:00 / 0:00

去年行人喪生 台中、台南、高雄增

聯合報／ 記者陳敬丰宋原彰萬于甄陳宏睿／連線報導

交通部統計，去年行人死亡人數比前年減少14人，但六都之中台中、台南與高雄市都增加，其中又以台中市死亡55人居六都最高，比前年增加8人，其次是台南市33人、比前年增加5人，高雄市33人、比前年29人增加4人。

北台灣三都台北、新北、桃園去年的行人死亡人數都比前年減少，其中又以台北市大減14人最多。

台中市交通局昨在市政會議專案報告，統計去年交通事故死亡人數288人，比前年減少27人，在六都減少人數最多；不過議員質疑，中市行人死傷人數持續增加，去年行人死亡55人，在六都排名第一，更比前年增加8人。

交通局長葉昭甫說，行人死亡數字上升，統計原因發現車輛未依規定停讓行人導致20人死亡，占比36%最高；前年行人死亡人數47人，車輛未禮讓行人21人，占比45%，近年推動禮讓行人，觀念已逐漸普及，但死亡事故仍會發生，將持續宣導預防。

葉昭甫指出，行人死亡車禍集中在下午6時到8時、晚上8時到10時、上午4時到6時，都是天色昏暗、光線較差的時間；市府畫設綠斑馬線、加強捷運橋下照明、畫設減速標線等工程，讓駕駛更容易注意到路口行人。

台南市交通局分析，行人交通事故年齡為65至80歲高齡者居多，事故時段在晚上6點至7點相對高峰，主要肇因是分心、未禮讓行人、違規穿越道路及路口等違規行為。

高雄市交通局分析，去年行人死亡事故主因是未依標誌或標線穿越道路、穿越道路未注意左右來車，將持續改善交通工程，加強校園與社區宣導；全市去年30日死亡人數持續下降，去年比前年減少7人、比2019年已減少41人，高雄市每10萬人交通事故死亡人數11.32人，排名全國第15，整體道安環境逐步改善。

台中近日發生醫大學生遭酒駕、無照駕駛撞死悲劇，中市警察局連續3天大執法。警方表示，首日出動警力537人，查獲29件酒駕案件，17人依公共危險罪移送法辦。

市長盧秀燕昨表示，去年酒駕死亡人數19人，比前年34人減少15人，但仍要繼續執法，呼籲市民不要酒駕。

交通事故 死亡 行人

延伸閱讀

醫大生被酒駕撞死後…台中大執法 一天抓29件17人

行人死傷…議員批中市府玩數字遊戲 交通局瞄準3方向改善

是否選高雄市長？潘孟安：不敢來高雄就因會被「捕風捉影」

酒駕悲劇…連說3次「不要酒駕」中市長盧秀燕拜託市民

相關新聞

迎「多死社會」 台灣準備好了嗎

內政部統計，台灣已連續十四個月人口負成長，根據國發會資料，推估到二○三一年，台灣死亡人數（廿二萬人）是出生人數（十一萬）...

學者研究 未來15年恐死無葬身之地

根據內政部研究報告，發現多數縣市殯葬設施不足，或是未來十五年將面臨不足，然而我國深受中華文化的影響，選擇吉日吉時安排喪禮...

壅塞解方／急診新術給付 醫界籲放寬

急診壅塞持續，截至昨日林口長庚、台大醫院等院急診待床數一度超過百人，台灣外傷醫學會表示，此為全國性挑戰，已向健保署提出「...

流感疫情趨緩 諾羅仍嚴重

國內流感疫情趨緩，上周流感門急診就診人次約十一萬一千人次，跟前一周相比下降百分之三，急診就診病例占百分之十點九，低於流行...

老人車禍亡 新北逐年增 彰化創3年新高

新北市道安會報發現去年全市交通事故死傷以機車占80%最多，死傷人數雖以18到24歲占22.6%最高，65歲以上占比卻逐年...

去年國人出國花費 首次逾兆元

疫後國人出國熱度不減，去年國人出國及國旅花費總支出高達一點四八兆元，其中出國旅遊支出逾一兆，超越疫前紀錄，反觀國旅花費則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。