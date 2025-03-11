都樂日本擴大採購台灣鳳梨1.5倍 4月下旬進口台灣香蕉

近年積極拓展日本等其他高端市場，台灣鳳梨輸日大幅成長，去年出口日本數量超過1.9萬公噸，較2020年成長近8倍。都樂日本公司社長青木寬表示，今年預計採購台灣鳳梨3000公噸，比2024年增加1.5倍，也規畫今年4月下旬開始進口台灣香蕉。

都樂日本公司（Dole Japan）今天在東京新宿京王百貨超市舉辦的台灣鳳梨行銷活動，黃昭欽出席參加指出，去年出口日本的鳳梨超過1.9萬公噸，較2020年成長近8倍，為提供高品質外銷鳳梨，農業部積極推動產銷履歷溯源管理、輔導包裝場及農民團體改善集貨包裝作業程序與品管、落實有害生物管理，健全冷鏈物流體系，也透過導入台農23號芒果鳳梨等新外銷品種、強化截切鳳梨原料供果及開發餐飲產業多元加工利用，持續深耕及擴大日本及其他海外高端市場。

農業部政務次長黃昭欽表示，去年生鮮鳳梨出口日本數量達到歷史新高，我國紅肉種紅龍果及龍虎斑也在多年諮商努力下，獲得日本同意開放進口，農業部承諾將持續輔導農民、農民團體及外銷業者確保品質，讓日本消費者能品嚐到更多來自臺灣的美味優質農產品。

都樂日本公司社長青木寬說，今年預計採購台灣鳳梨3000公噸，比2024年增加1.5倍，並且拓展鳳梨新利用型態，也規畫今年4月下旬開始進口台灣香蕉。