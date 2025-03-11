明晚雷雨轟炸！周末強烈冷氣團來襲 急凍6天低溫僅10度

明天白天各地天氣穩定，但明晚起鋒面接近，並持續影響到周日，中央氣象署預報員張承傳表示，鋒面接近後，各地易有陣雨或雷雨，尤其周四雨下最大，由於水氣增加，溫度也略微下降，周六冷氣團南下，其強度有機會直逼強烈大陸冷氣團等級，全台氣溫急速降溫，低溫下探10度，預估將一路冷到下周四。

張承傳說，明（12日）白天各地晴到多雲、天氣穩定，僅東部、東南部有零星降雨，但明晚起有鋒面接近，天氣開始變得不穩定，迎風面的基隆北海岸、北部有零星短暫陣雨或雷雨。

周四至周六白天（13至15日）鋒面仍在台灣附近，天氣較不穩定，其中周四鋒面剛南下，是天氣最不穩定的時候，降雨量也最大，各地都有短暫陣雨或雷雨，且要注意短延時強降雨，’西半部、基隆北海岸有局部大雨，東部、東南部有局部較大雨勢。

周五至周六（14、15日）鋒面停留在台灣附近，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，局部有較大雨勢機率，其他地區則局部有短暫陣雨或雷雨。

周六晚間至周日（15、16日）鋒面通過，周日各地仍易有雨，西半部、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳指出，明天白天高溫約26至28度，西半部29至31度；周四至周六溫度略降，北部白天高溫降到23、24度，中部28、29度，東部25至27度。

周六晚間至周日鋒面通過，北方還有明顯較強冷空氣南下，周日受到冷空氣影響，各地轉冷，且愈晚愈冷，北部白天溫度降至18、19度，晚上氣溫再一路下滑至13、14度，中部高溫23度、晚上降至14度，南部高溫26度、晚上低溫僅16度，早晚溫差大，花東高溫22至25度、低溫17、18度。