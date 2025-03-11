快訊

明晚雷雨轟炸！周末強烈冷氣團來襲 急凍6天低溫僅10度

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

水墨青花瓷遇見實驗性書藝 名家百件作品先睹為快

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「心月藝術中心」創辦人卓麗秋、文化部參事梁永斐聯袂舉辦雙人展。圖／文化局提供
彰化縣「心月藝術中心」創辦人卓麗秋、文化部參事梁永斐聯袂舉辦雙人展。圖／文化局提供

在平面作畫且畫得好已經不容易，在青花圓瓶作畫更是考驗功夫，彰化縣心月藝術中心創辦人卓麗秋把壯麗山水融於一瓶，畫風獨樹一格，即日起與文化部參事梁永斐的實驗性書藝創作合展，帶給民眾耳目一新的感受。

卓麗秋師承水墨名家周澄，學習在青花瓷畫上傳統水墨畫，累積數十年功力，無論壯麗山水或恬靜景色都能充分掌握氣韻，2016年起陸續國立彰化生活美學館、國立國父紀念館及國立中正紀念堂等地展出作品，近年更以青銅器的器形進行瓷器創作。她承襲老師周澄的文化精神，創立心月藝術中心教授山水青花瓷的技法，在教學與創作的路上精進。

梁永斐曾任台北市體育處長、國立中正紀念堂管理處副處長、文化部藝術發展司長、國立國父紀念館長、國立台灣美術館館長暨席德進基金會董事長、國立歷史博物館館長等職任，現為文化部參事，忙於公務不忘藝術創作，近年積極進行許多具實驗性質的創新嘗試，書風多元、變體豐富，極具視覺感官張力，2023年參加英國「倫敦亞洲藝術週展」，今年2月獲邀到法國巴黎參加「首都藝術展」。

彰化縣文化局表示，「卓越斐然-卓麗秋、梁永斐雙人展」即日起到4月6日在縣立美術館一樓展出，卓麗秋67件山水青花瓷、粱永斐62件書藝，本（3）月15日下午兩點舉行開幕式，但民眾可先睹為快。

文化部 館長

延伸閱讀

邰智源不解「為何中正紀念堂設垃圾桶」 PO照嘆：要走回頭路？

巴黎龐畢度藝術中心整修 預計2030年重新開放

重現千年禪寺茶掛文化 盧廷清紀州庵舉辦茶掛書藝展

114年梵蒂岡博物誠徵青年修復師實習 報名只到3/24止

相關新聞

明晚雷雨轟炸！周末強烈冷氣團來襲 急凍6天低溫僅10度

明天白天各地天氣穩定，但明晚起鋒面接近，並持續影響到周日，中央氣象署預報員張承傳表示，鋒面接近後，各地易有陣雨或雷雨，尤...

勤益科大學生打籃球突倒下 師生聯手用AED救他一命

台中市國立勤益科技大學籃球場晚間發生有人打籃球突然倒地失去生命跡象，所幸經學校教官和消防救護人員趕到急救，經心肺復甦後恢...

桃機三航廈站區旅客運輸工程 估6月招標、7月開工

桃園機場公司推動第三航站區旅客運輸系統工程，今在機場第二航廈舉辦廠商說明會，工程標案將採統包辦理，並採公開招標最有利標決...

高齡貧窮嚴峻 基督教救助協會擴增食物包、建偏鄉中繼倉

台灣已邁入超高齡社會，65歲以上的人口超過20%的同時，經濟戶長65歲以上的家庭，高達近5成、約116萬戶落入最低所得組...

桃機三航廈自駕電動巴士招標說明 預算金額18億

機場公司今天舉辦第三航站區旅客運輸系統工程廠商說明會，廣邀50餘家國內外車輛與自動駕駛技術相關產業廠商，會中針對第三航站...

去年國人出國花費「首次破兆創新高」國旅反衰退6.2％

疫後國人出國熱度不減，去年國人出國及國旅花費總支出高達1兆4837億元，其中出國旅遊支出達1兆191億元，不僅超越疫前紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。