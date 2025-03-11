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喝手搖飲憂食入淋膜塑化劑 消基會檢測皆無虞

中央社／ 台北11日電

消基會今天表示，有消費者擔心喝手搖飲等飲料，是否會從淋膜飲料杯食入塑化劑，因此隨機購買檢測30件，皆無虞，但建議自備杯具兼顧環保與食安，並建議封口膜標示耐熱溫度。

為解答消費者的疑慮，消費者文教基金會發布上述檢測結果指出，去年9月在雙北市超商、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店，選購茶、咖啡、奶茶類共30件以淋膜飲料杯裝盛，進行鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢測。

消基會說明，國內並沒有食品中鄰苯二甲酸酯類限量標準，但2011年間食藥署訂定的「降低食品中塑化劑含量之企業指引」中有企業監測塑化劑指標值，提供業者強化自主管理遵循。

其中「飲料」類別的鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）指標值為1ppm、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）為0.5ppm、鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）為3ppm、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯（BBP）為10ppm，以及鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）為3ppm。

消基會說，結果29件沒檢出、1件檢出DBP為0.06ppm，遠低於上述指標值0.5ppm；又以450公克計算1杯飲品，DBP含量約為0.03毫克，尚未超過依據衛福部公告的參考值計算60公斤體重者每日耐受量0.6毫克。

不過消基會仍建議消費者，食品容器以不鏽鋼類、陶瓷類或玻璃類為優先，自備杯具環保又可確保食安。

關於有消費者擔心糖度問題，消基會提醒，牛奶中的主要醣類是乳糖，約牛奶含量的4.9%，若添加牛奶，飲品會有甜味；其次，有的品牌最高甜度標成「正常甜」，即「全糖」，應先了解標示方式，以利適當選購。

此外，消基會發現，這次檢測的樣品容器大部分是PP（聚丙烯）材質杯蓋、PE淋膜紙杯及塑膠封口膜，前2者都有依據「食品器具容器包裝之塑膠類材質名稱標示原則」標示耐熱溫度，只有封口膜沒看到有標示耐熱溫度，畢竟有接觸食物，建議應標示耐熱溫度。

消基會 消費者

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