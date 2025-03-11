快訊

態度大轉彎！金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

川普恐掀新一輪核武擴散 學者揪「可能人選」：下個擁核國是台灣或南韓？

陸配網紅TikTok武統言論出事了 移民署：廢止在台居留許可

桃機三航廈站區旅客運輸工程 估6月招標、7月開工

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場公司今天舉辦第三航站區旅客運輸系統工程說明會，由副總經理孫宏彬主持。圖／機場公司提供
桃園機場公司今天舉辦第三航站區旅客運輸系統工程說明會，由副總經理孫宏彬主持。圖／機場公司提供

桃園機場公司推動第三航站區旅客運輸系統工程，今在機場第二航廈舉辦廠商說明會，工程標案將採統包辦理，並採公開招標最有利標決標，預算金額為18億餘元，預定今年6月完成招標、7月開工，力拚第三航廈主體工程完工試營運時一併啟用。

機場公司表示，今說明會中，針對第三航站區建設計畫背景、招標方式、廠商資格、系統要求、車輛規格、車道配置等資訊說明，盼透過本次廠商說明會，提供本案具體專案內容及需求說明，藉由公開透明方式，邀請相關產業代表惠賜意見，包含失效備援、第三方驗證、號誌系統等議題，均透過現場交流溝通，期待能更完善整體招標設計內容。

機場公司指出，本系統工程為銜接第二航廈與第三航廈間的旅客運輸系統，自2021至2023年間歷經訪商、實地觀摩、專家學者諮詢等程序，綜合考量營運需求、維護成本及無人自駕運輸技術發展等因素，採用自駕電動巴士運行於全長2080公尺，含三處車站的C型雙車道迴路，提供管制區內旅客高效且便捷的接駁服務。

工程招標將採統包工程辦理，涵蓋細部設計、製造施工、異地測試及現場整合測試等，並採公開招標最有利標決標，預算金額約新臺幣18億餘元。預訂於今年6月完成招標，7月開工，目標是配合第三航廈主體工程完工，試營運時程一併啟用。

機場公司表示，將會依契約規範，要求自駕電動巴士應通過第三方驗證及現場系統整合測試，以確保安全，且在科技與時俱進的同時，盼第三航廈能讓旅客感受頂尖且先進的工業技術，未來成為台灣機場智慧運輸發展的關鍵里程碑。

桃園機場第三航站區旅客運輸系統工程說明會，廠商出席踴躍。圖／機場公司提供
桃園機場第三航站區旅客運輸系統工程說明會，廠商出席踴躍。圖／機場公司提供

桃園機場

延伸閱讀

桃機三航廈自駕電動巴士招標說明 預算金額18億

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

基隆天橋平台吊裝 3/14起凌晨封喜豬橋南向車道

北竿機場擴建啟動 立委陳雪生籲加快施工確保航班運作

相關新聞

勤益科大學生打籃球突倒下 師生聯手用AED救他一命

台中市國立勤益科技大學籃球場晚間發生有人打籃球突然倒地失去生命跡象，所幸經學校教官和消防救護人員趕到急救，經心肺復甦後恢...

桃機三航廈站區旅客運輸工程 估6月招標、7月開工

桃園機場公司推動第三航站區旅客運輸系統工程，今在機場第二航廈舉辦廠商說明會，工程標案將採統包辦理，並採公開招標最有利標決...

高齡貧窮嚴峻 基督教救助協會擴增食物包、建偏鄉中繼倉

台灣已邁入超高齡社會，65歲以上的人口超過20%的同時，經濟戶長65歲以上的家庭，高達近5成、約116萬戶落入最低所得組...

桃機三航廈自駕電動巴士招標說明 預算金額18億

機場公司今天舉辦第三航站區旅客運輸系統工程廠商說明會，廣邀50餘家國內外車輛與自動駕駛技術相關產業廠商，會中針對第三航站...

去年國人出國花費「首次破兆創新高」國旅反衰退6.2％

疫後國人出國熱度不減，去年國人出國及國旅花費總支出高達1兆4837億元，其中出國旅遊支出達1兆191億元，不僅超越疫前紀...

台北101頂端穿破雲海！空拍師捕捉壯觀景象 網驚呼：神的視角

空拍師沈張鴻今天在申請相關許可之下，和友人到台北101大樓附近空拍，成功捕捉到空拍機穿透101建物周邊的雲層，呈現101...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。