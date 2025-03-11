桃機三航廈站區旅客運輸工程 估6月招標、7月開工
桃園機場公司推動第三航站區旅客運輸系統工程，今在機場第二航廈舉辦廠商說明會，工程標案將採統包辦理，並採公開招標最有利標決標，預算金額為18億餘元，預定今年6月完成招標、7月開工，力拚第三航廈主體工程完工試營運時一併啟用。
機場公司表示，今說明會中，針對第三航站區建設計畫背景、招標方式、廠商資格、系統要求、車輛規格、車道配置等資訊說明，盼透過本次廠商說明會，提供本案具體專案內容及需求說明，藉由公開透明方式，邀請相關產業代表惠賜意見，包含失效備援、第三方驗證、號誌系統等議題，均透過現場交流溝通，期待能更完善整體招標設計內容。
機場公司指出，本系統工程為銜接第二航廈與第三航廈間的旅客運輸系統，自2021至2023年間歷經訪商、實地觀摩、專家學者諮詢等程序，綜合考量營運需求、維護成本及無人自駕運輸技術發展等因素，採用自駕電動巴士運行於全長2080公尺，含三處車站的C型雙車道迴路，提供管制區內旅客高效且便捷的接駁服務。
工程招標將採統包工程辦理，涵蓋細部設計、製造施工、異地測試及現場整合測試等，並採公開招標最有利標決標，預算金額約新臺幣18億餘元。預訂於今年6月完成招標，7月開工，目標是配合第三航廈主體工程完工，試營運時程一併啟用。
機場公司表示，將會依契約規範，要求自駕電動巴士應通過第三方驗證及現場系統整合測試，以確保安全，且在科技與時俱進的同時，盼第三航廈能讓旅客感受頂尖且先進的工業技術，未來成為台灣機場智慧運輸發展的關鍵里程碑。
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