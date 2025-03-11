台大醫院爆職場霸凌 勞動部作出五點回應

職場霸凌事件頻傳！台大醫院企業工會11日聯合朝野立委召開記者會，其中一名護理師控訴，請育嬰假期間希望提前復工，卻遭主管刻意拖延回覆，甚至言語霸凌。對此，勞動部做出五點回應，並強調台北市勞動檢查處2024年9月6日曾就該院懷孕護理師陳情遭受霸凌案進行檢查，並通知限期改善，職安署並已請該處近日實施複查，並依法裁處。

勞動部五點回應包括：一，現行《職業安全衛生法》(以下簡稱職安法)第6條第2項第3款及《職業安全衛生設施規則》第324條之3規定，雇主應落實職場不法侵害預防之責任，勞動部並於2025年2月21修正發布「執行職務遭受不法侵害預防指引」，強化內部申訴調查及處理機制，提供雇主參照辦理，違反規定者經通知限期改善屆期未改善，處以新台幣3萬至15萬之罰鍰。

其二，該案台北市勞動檢查處2024年9月6日曾就該院懷孕護理師陳情遭受霸凌案進行檢查，並通知限期改善，勞動部職安署已請該處近日實施複查，並依法裁處。

第三，基於外界對於強化職場霸凌防治法制之訴求，勞動部刻正積極處理中，勞動部規劃於職安法中增訂職場霸凌防治專章，明確職場霸凌之定義與防治措施，強化內、外部申訴、調查與處理機制，及加強申訴人之保護、協助措施及相關罰則等規定，以強化職場霸凌防治機制；預定近期辦理修正草案預告。

第四，《性別平等工作法》(以下簡稱性工法)明定禁止雇主（包括代表雇主行使管理權或處理勞工事務者）因受僱者結婚、懷孕、分娩或育兒予以歧視，違反規定者，可處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰；另同法亦要求雇主應給予受僱者安胎休養、產假、育嬰留職停薪等各項促進工作平等措施，以協助女性兼顧職場與家庭照顧，違反規定者，可處新台幣2萬元以上30萬元以下罰鍰。

最後，則是強調以上處罰並應公布企業名稱及負責人姓名；屆期未改善者，並應按次處罰。為建構友善生養環境，勞動部每年與各縣市政府辦理「職場平權研習會」，及透過多元宣導方式，讓雇主及勞工們可以加強性別平權並提升職場平權意識。