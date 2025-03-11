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高齡貧窮嚴峻 基督教救助協會擴增食物包、建偏鄉中繼倉

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
一位長者從文健站志工手中接過物資，臉上露出笑容。圖／基督教救助協會提供
一位長者從文健站志工手中接過物資，臉上露出笑容。圖／基督教救助協會提供

台灣已邁入超高齡社會，65歲以上的人口超過20%的同時，經濟戶長65歲以上的家庭，高達近5成、約116萬戶落入最低所得組(後20%)，且支出大於收入，顯示台灣高齡貧窮問題嚴峻，特別是在偏鄉部落。為此，基督教救助協會1919食物銀行擴大發放食物包，未來3年也將在全台建置30座偏鄉「惜食中繼倉」，提供物資給長照據點與文健站等免費供餐點，目前第1座已於元旦在全台阿美族最大部落花蓮光復鄉太巴塱啟用。

據主計總處公布今年2月的消費者物價指數，1到2月平均CPI較上年同期漲2.12％，其中以食物類漲3.85％最高，而高齡家庭(指戶內人口都是65歲以上的家庭)1-2月平均CPI則較上年漲2.3%，其中食物類就漲了4.12%。

基督教救助協會指出，據2023年家庭收支調查，一般中等收入家庭在伙食費上的支出，平均占可支配所得約15%至20%，但在1919食物銀行2023年所服務的6717戶弱勢家庭，伙食費支出平均占每月總支出的39.85% ，其中花蓮區更高達41.72%，而所有受助者中，逾2成為65歲以上的長者。這些長者中高達46%因失能無法工作，另有14%仍需持續工作維生，物價上漲對高齡弱勢家庭的衝擊特別大。

74歲的阿麗嬤（化名）住高雄三民區，是陽明1919服務中心（陽明信心傳道會）的受助家庭，由志工慧珍長期關懷。阿麗嬤的長子已離世，次子入獄，她需獨自撫養長子留下的孩子阿宏，2年前服刑中的次子擔心母親年事已高無法工作，遂寫信向1919食物銀行求助，慧珍知道後，立即前去探望，並為她申請食物包，且定期探訪。

阿麗嬤說，1919食物包真的很實用，除了吃的、清潔用品，逢年過節還有禮盒，讓她省了好多開支。阿麗嬤目前主要靠中低收入補助與老人年金生活，每個月約1萬5千元。平常若是自己一人就煮麵配罐頭解決一餐，省下的錢留給讀孫子阿宏補習，在獄中的次子知道媽媽現在有食物包後非常感恩，還寫信前來致謝。

基督教救助協會表示，過去14年來每兩個月發送一次的食物包，至今發出32萬多份，陪伴了逾7萬戶次的弱勢家庭，未來3年內將在全台偏鄉建立30座中繼倉，供應各地長照據點與部落文健站免費食材，呼籲全台愛心民眾踴躍支持，有錢出錢、有物資捐物資，共同守護更多弱勢高齡家庭。

偏鄉 弱勢家庭 食物銀行

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