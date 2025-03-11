心房中膈缺損免開刀 三總創離島心導管關閉術首例

澎湖醫療量能再創新里程，一名60歲女性患有心房中膈缺損，三軍總醫院與澎湖分院今天宣布聯手完成離島首例「心導管關閉術」，讓患者免除傳統開胸手術風險，術後恢復良好，已返家休養。

三總澎湖分院發布新聞指出，澎湖一名60歲女性患者，平時因高血壓固定服藥，去年在外院接受腹腔手術前，心臟功能評估時意外發現疑似患有心房中膈缺損，前往澎湖分院心臟科門診接受經食道心臟超音波檢查，確認患有心房中膈缺損，缺損大小直徑約為1.2公分，且已合併右心室擴大及肺動脈壓力上升。

三軍總醫院與澎湖分院醫療團隊經評估認為患者適合接受經導管心房中膈關閉器置放手術，並與患者及家屬討論後，同意在澎湖分院由總院與分院醫療團隊聯手執行，順利完成離島首例「心導管關閉術」，患者術後恢復良好，目前已出院返家休養。

三總澎湖分院長胡曉峯表示，「病人不動，醫師動」是澎湖分院保障鄉親「在地化醫療」的目標，兩院聯手照護已屬常態，對於急重症治療，三總澎湖分院能提供適切醫療需求，滿足鄉親對醫療的期待及渴望，以作為地區醫療進步動力。

三總澎湖分院表示，心房中膈缺損為一種先天性的結構性心臟病，每1000個新生兒就有1至2個會出現心房中膈的破洞，早期大多數患者沒有明顯症狀，因心臟位置因素，成年後患者必須透過經食道心臟超音波檢查方式，始可確認患有心房中膈缺損，因此一旦幼兒如有心雜音現象，即需留意是否為心房中膈缺損患者及早治療。