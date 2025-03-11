桃機三航廈自駕電動巴士招標說明 預算金額18億

機場公司今天舉辦第三航站區旅客運輸系統工程廠商說明會，廣邀50餘家國內外車輛與自動駕駛技術相關產業廠商，會中針對第三航站區建設計畫背景、招標方式、廠商資格、系統要求、車輛規格、車道配置等資訊一一說明，會議由機場公司副總經理孫宏彬主持，近百名業界代表共襄盛舉。

機場公司表示，希望透過本次廠商說明會，提供本案具體專案內容及需求說明，藉由公開透明方式，邀請相關產業代表惠賜意見，包括失效備援、第三方驗證、號誌系統等議題，均透過現場交流溝通，期待能更完善整體招標設計內容。

機場公司指出，本系統工程為銜接第二航廈與第三航廈間的旅客運輸系統，機場公司於2021至2023年間歷經訪商、實地觀摩、專家學者諮詢等程序，綜合考量營運需求、維護成本及無人自駕運輸技術發展等因素，採用自駕電動巴士運行於全長2,080公尺，含三處車站的C型雙車道迴路，提供管制區內旅客高效且便捷的接駁服務。

工程招標將採統包工程辦理，涵蓋細部設計、製造施工、異地測試及現場整合測試等，並採公開招標最有利標決標，預算金額約新台幣18億餘元。預訂於2025年6月完成招標，7月開工，目標是配合第三航廈主體工程完工試營運時程一併啟用。