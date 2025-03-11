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桃機三航廈自駕電動巴士招標說明 預算金額18億

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場第三航站區旅客運輸系統工程說明會，廠商出席踴躍。圖／機場公司提供
桃園機場第三航站區旅客運輸系統工程說明會，廠商出席踴躍。圖／機場公司提供

機場公司今天舉辦第三航站區旅客運輸系統工程廠商說明會，廣邀50餘家國內外車輛與自動駕駛技術相關產業廠商，會中針對第三航站區建設計畫背景、招標方式、廠商資格、系統要求、車輛規格、車道配置等資訊一一說明，會議由機場公司副總經理孫宏彬主持，近百名業界代表共襄盛舉。

機場公司表示，希望透過本次廠商說明會，提供本案具體專案內容及需求說明，藉由公開透明方式，邀請相關產業代表惠賜意見，包括失效備援、第三方驗證、號誌系統等議題，均透過現場交流溝通，期待能更完善整體招標設計內容。

機場公司指出，本系統工程為銜接第二航廈與第三航廈間的旅客運輸系統，機場公司於2021至2023年間歷經訪商、實地觀摩、專家學者諮詢等程序，綜合考量營運需求、維護成本及無人自駕運輸技術發展等因素，採用自駕電動巴士運行於全長2,080公尺，含三處車站的C型雙車道迴路，提供管制區內旅客高效且便捷的接駁服務。

工程招標將採統包工程辦理，涵蓋細部設計、製造施工、異地測試及現場整合測試等，並採公開招標最有利標決標，預算金額約新台幣18億餘元。預訂於2025年6月完成招標，7月開工，目標是配合第三航廈主體工程完工試營運時程一併啟用。

機場公司強調，將依契約規範要求自駕電動巴士應通過第三方驗證及現場系統整合測試，以確保安全，且在科技與時俱進的同時，期望第三航廈能讓旅客感受頂尖且先進的工業技術，未來將成為台灣機場智慧運輸發展的關鍵里程碑。

桃機第三航廈旅客運輸系統將配合第三航廈主體工程完工試營運時程一併啟用，圖為第三航廈工程現況。記者黃仲明／攝影
桃機第三航廈旅客運輸系統將配合第三航廈主體工程完工試營運時程一併啟用，圖為第三航廈工程現況。記者黃仲明／攝影

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