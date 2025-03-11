去年國人出國花費「首次破兆創新高」國旅反衰退6.2％

疫後國人出國熱度不減，去年國人出國及國旅花費總支出高達1兆4837億元，其中出國旅遊支出達1兆191億元，不僅超越疫前紀錄，更首度破兆創下歷史新高；反觀國旅花費較去年下滑僅4646億元，學者預估，今年出國人數可能再攀升，旅遊花費紀錄恐再破紀錄；觀光署表示，出國旅遊支出計算標準不同，且各國消費差異性大，較難有精準的數據。

前瞻觀光政策研究室依據觀光署統計分析，去年國人出國高達1684萬9683人次，平均出國夜數7.25，平均旅遊支出為6萬481元，去年國人出國旅遊總支出高達1兆191億元，不僅比前年的7134億元大增42%，也比疫情前成長24%，更是首度破兆創下史上新高。

國旅部分，去年住宿有5986萬8000人次，以平均旅遊支出2396元來推估，去年國人進行國旅的總支出為4646億元，比前年的4954億元減少6.2%，國人出國旅遊花費為國旅的2.2倍。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，去年國人旅遊含國內及國外總花費逾1.4兆，創下歷史新高，尤其出國熱度不減，去年出國總花費1兆191億元也是歷史新高，還首度破兆，但主要是出國成本變高，疫情前出國平均旅遊支出為4.7萬元，去年已破6萬元，光機票平均價格就漲5成。

黃正聰指出，去年國旅花費以每年住宿人數約7成來計算，去年國旅產值為4646億元，雖去年出國熱度不變，但國旅並未大幅衰退，僅小幅度衰退；較有預算的人就選擇出國，預算沒那麼充裕的人就選擇國旅，以出國平均每人花費6萬元來說，一家4口出國就要花20多萬元，但在國旅可以玩12趟。

黃正聰預估，今年出國熱潮仍不減，出國人數還可能再增加，但消費單價恐略減，總花費應仍接近1兆，與去年情況類似。

觀光署副署長黃荷婷表示，官方去年統計尚未出爐，根據前年統計，我國觀光收入包含國旅及國際旅客來台為7652億元，其中國人國旅總支出為4954億元，國際旅客來台觀光支出為2698億元，不含國際機票；國人出國總支出含國際機票為7134億元，也就是說，我國觀光收入和國人出國支出差不多，由於疫後112、113年都呈現成長，預估114年也不會太遠。

黃荷婷指出，疫後國人出國意願仍較高，台灣也很努力吸引國際觀光客來台，人數也有成長，目前會優先提升台灣觀光品牌及國內旅遊品質，配合駐外辦事處各區域精準行銷，讓國際觀光客來台持續穩定成長，學者所提數據會尊重並納為參考。

但黃荷婷也強調，由於出國旅遊支出計算的標準不同，以及各國消費差異性大，較難有精準的數據。官方資料目前公告者是112年度，觀光署會再討論如何在年初第一季提供客觀可參考的數據。