高風險農藥「普硫松」禁用6年後 即起農作物皆不得殘留

衛生福利部食品藥物管理署今公告修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿納寧等32種農藥於100項農作物的殘留容許量，並刪除二四地等2種農藥6項殘留容許量，及增列「普硫松」為公告禁用農藥，所有農作物中都不得有普硫松殘留，該項規定即起公告上路，違者最高處新台幣2億元。

農委會（現為農業部）2019年宣布高風險農藥巴拉刈、普硫松、甲基砷酸鈉溶液，從2019年2月起全面禁用，禁令經過6年，食藥署將「普硫松」增列於農藥殘留容許標準中，公告禁用農藥一覽表中，意指，經過土地代謝等時間後，即起，所有農作物都不得殘留普硫松。

食藥署食品組組長蔡淑貞說，此次修正內容，除了規定所有作為食物的農作物中，不得殘留普硫松以外，還針對進口農作物的農藥容許量、國內登記農藥的殘留容許值以及修正檢驗方法等進行修正。

進口農作物的農藥殘留容許量，此次修正7種農藥、20項農作物，如農藥「阿納寧」用於蘋果梨類，從現行的容許量0.1ppm，修訂為0.5ppm。蔡淑貞表示，農藥業者原申請放寬至0.7ppm，但經審核以及考量採收期等，修訂放寬為0.5ppm；近期日本進口草莓常出現農藥「阿納寧」違規，此次並未放寬阿納寧於進口草莓的殘留質，仍不得超過0.01ppm。

另外，食藥署修正國內登記10種農藥、62項農作物的殘留容許量，如「依得利」增加可用於芫荽、艾草、小茴香等香辛植物及其他草木本植物，並新訂的殘留容許量為0.02ppm。

同時，配合檢驗方法也修正16種農藥、18項農作物的殘留容許量，食藥署刪除「二四地」和「蓋普丹」，用於其他（蔬果類）、其他（穀類）、其他（茶類）的容許量；同時配合檢驗方法調整，增訂畢芬寧、丁基拉草、依殺蟎、益達胺等16種作物於茶類和穀類的容許量。

蔡淑貞表示，該修正於12月13日開始預告，預告期間曾收到，農藥「滅芬座」在甜椒的容許量的建議，由於甜椒在實務上使用的農藥，為滅芬座和百克敏的混合劑「芬座克敏」。依據國內3場次試驗結果，施用後第3天，平均殘留量為0.09至0.12ppm，考量邊境未攔截過甜椒農藥殘留容許量超標，建議滅芬座調降為0.4ppm、安全採收期為3天，而農藥「百克敏」已有規定容許量，現行不得超過0.5ppm。

蔡淑貞說，此次農藥殘留容許量標準的修正原因，包括配合農業部規範、因應國際貿易需求，由出口國政府或農藥業者向食藥署提出；針對進口農產品，因其農作物生長環境、病蟲害防治及用藥方法與國內情形不同，為國民飲食需求，參考先進國家作法，受理增修訂進口農產品殘留農藥容許量的案件。

該規定今起公告上路後，食藥署將監測後市場的農產品農藥殘留，一旦發現違規，將可依違反食安法第15條，可處6萬元以上、2億元以下的罰鍰。而針對農藥殘留容許量規範，將採滾動式修正。