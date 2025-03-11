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40多歲女未打JN.1疫苗 染COVID-19併發肺炎心肌炎

中央社／ 台北11日電

衛福部疾管署今天表示，上週新增9例COVID-19重症，其中有中部40多歲女性，未接種最新JN.1疫苗，一度心跳停止緊急送醫，發現已有心肌炎及肺炎，目前仍在加護病房治療。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天表示，3月4日至10日新增9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症本土病例中就有7例未接種JN.1疫苗；且自去年10月1日起JN.1疫苗開打以來，高達96%以上的新冠併發重症本土及死亡病例皆未接種JN.1疫苗。

重症較年輕個案，防疫醫師林詠青說明，為中部40多歲女性，沒有潛在病史，2021至2022年曾經接種過COVID-19疫苗，但沒有接種過最新JN.1疫苗。3月上旬開始咳嗽，因為家屬發現意識不清、心跳停止，經急救送往急診。

林詠青指出，個案至急診後，發現COVID-19快篩陽性，且心肌酵素異常上升，X光並顯示有肺炎狀況，診斷為心肌炎及COVID-19感染後併發呼吸衰竭，目前已住院1週，仍在加護病房治療。

疾管署發言人曾淑慧表示，COVID-19沒有新增死亡個案，目前國內和國際疫情都是處於低點波動，惟持續新增重症病例；且國內近4週本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為JN.1、LP.8.1等，均可藉JN.1疫苗獲得保護例，呼籲尚未接種JN.1疫苗民眾儘速完成接種，降低重症及死亡風險。

疾管署指出，滿12歲以上民眾可從莫德納及Novavax兩種廠牌擇一接種，其中Novavax JN.1疫苗效期僅至今年4月5日；而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納JN.1疫苗，呼籲民眾請儘快接種JN.1疫苗，及早獲得保護力，降低重症和死亡風險。

疾管署統計，JN.1疫苗截至3月10日已累計接種203.6萬人次，為去年同期約1.1倍，其中Moderna JN.1疫苗累計191.3萬人次，Novavax JN.1疫苗累計12.3萬人次。

COVID-19 疫苗 疾管署

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