好天氣剩1天 13日全台有雨、週末再迎冷氣團

氣象署表示，好天氣剩明天1天，西半部高溫可達攝氏31度；13日鋒面影響，全台有雨、西半部有大雨發生機會；下一波冷氣團15日晚間南下，預估18日清晨最冷，北部平地低溫約12度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天白天各地仍晴朗穩定，西半部高溫約28至31度；明晚鋒面接近，基隆北海岸及北部地區轉為有零星短暫陣雨或雷雨。

張承傳表示，13日至15日白天鋒面影響，全台有雨。13日天氣最不穩定，西半部地區及基隆北海岸有局部大雨發生機率，東半部地區有局部較大雨勢；14、15日中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳指出，15日晚間鋒面通過後，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團接力南下，基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨；17日水氣漸減、逐漸轉乾冷，這波冷氣團預計將影響至20日。

氣溫方面，張承傳說，13日至15日因降雨影響，各地高溫略降，北部高溫約24、25度，中南部28至30度；15日晚間冷氣團南下，16日整天都是降溫的過程，各地明顯轉冷，北部16日清晨約17度，晚間降至12到14度。

張承傳說，目前預估最冷的時間點會在18日清晨，北部約12度，局部地區因輻射冷卻影響，可能出現不到10度的低溫；由於水氣少、各地偏乾冷，白天氣溫回升快，預估北部高溫可達18度左右。

張承傳提到，若溫度及水氣能配合，16至17日在中部以北3000公尺以上高山有機會飄雪。

張承傳提醒，中部以北局部地區在15日之前的夜晚清晨，仍要留意局部霧或低雲，影響能見度。