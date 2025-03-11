快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

好天氣剩1天 13日全台有雨、週末再迎冷氣團

中央社／ 台北11日電
氣象署表示，好天氣剩明天1天，西半部高溫可達攝氏31度；13日鋒面影響，全台有雨、西半部有大雨發生機會。聯合報資料照片
氣象署表示，好天氣剩明天1天，西半部高溫可達攝氏31度；13日鋒面影響，全台有雨、西半部有大雨發生機會。聯合報資料照片

氣象署表示，好天氣剩明天1天，西半部高溫可達攝氏31度；13日鋒面影響，全台有雨、西半部有大雨發生機會；下一波冷氣團15日晚間南下，預估18日清晨最冷，北部平地低溫約12度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天白天各地仍晴朗穩定，西半部高溫約28至31度；明晚鋒面接近，基隆北海岸及北部地區轉為有零星短暫陣雨或雷雨

張承傳表示，13日至15日白天鋒面影響，全台有雨。13日天氣最不穩定，西半部地區及基隆北海岸有局部大雨發生機率，東半部地區有局部較大雨勢；14、15日中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳指出，15日晚間鋒面通過後，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團接力南下，基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨；17日水氣漸減、逐漸轉乾冷，這波冷氣團預計將影響至20日。

氣溫方面，張承傳說，13日至15日因降雨影響，各地高溫略降，北部高溫約24、25度，中南部28至30度；15日晚間冷氣團南下，16日整天都是降溫的過程，各地明顯轉冷，北部16日清晨約17度，晚間降至12到14度。

張承傳說，目前預估最冷的時間點會在18日清晨，北部約12度，局部地區因輻射冷卻影響，可能出現不到10度的低溫；由於水氣少、各地偏乾冷，白天氣溫回升快，預估北部高溫可達18度左右。

張承傳提到，若溫度及水氣能配合，16至17日在中部以北3000公尺以上高山有機會飄雪。

張承傳提醒，中部以北局部地區在15日之前的夜晚清晨，仍要留意局部霧或低雲，影響能見度。

冷氣團 雷雨 高溫

延伸閱讀

受冷氣團影響花期延後 台南學甲蜀葵花季15日登場

好天氣倒數！2波鋒面接力+冷氣團 這日變天低溫下探13度

再濕冷1天！明晨低溫下探12度 下周暖如夏「高溫上看30度」

好天氣要掰了 粉專：明天春雨鋒+冷氣團 高溫大砍10度以上

相關新聞

高風險農藥「普硫松」禁用6年後 即起農作物皆不得殘留

衛生福利部食品藥物管理署今公告修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿納寧等32種農藥於100項農作物的殘留容許量，並刪除二四地...

好天氣剩1天 13日全台有雨、週末再迎冷氣團

氣象署表示，好天氣剩明天1天，西半部高溫可達攝氏31度；13日鋒面影響，全台有雨、西半部有大雨發生機會；下一波冷氣團15...

流感估下週脫離流行期 增購疫苗幾乎打完

疾管署今天表示，流感、腹瀉疫情皆持續下降，其中流感上週門急診就診約11.1萬人次，預估最快下週脫離流行期。先前增購的10...

去年國人出國花費「首次破兆創新高」國旅反衰退6.2％

疫後國人出國熱度不減，去年國人出國及國旅花費總支出高達1兆4837億元，其中出國旅遊支出達1兆191億元，不僅超越疫前紀...

30多歲女中風左側癱瘓 中西醫合療不到100天恢復行動

花蓮1名30多歲女性去年11月突發中風，導致她身體左側癱瘓，不僅失去行動能力，還會不自主流口水、漏尿；花蓮門諾醫院醫療團...

七旬翁鼠蹊部鼓一包罕見雙疝氣 精準腹腔鏡手術防堵保命

高雄70多歲陳姓老伯過去有兩次疝氣手術紀錄，近年常復發，右下腹鼠蹊部常腫一包，日前劇痛就醫，醫師原想徒手復位，但疝氣約2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。