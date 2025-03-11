竹縣仁慈醫院設心臟血管中心 提升量能助就近醫療
新竹縣仁慈醫院新設心臟血管中心今天動工，院長劉益宏致詞說，將導入「雙向數位平板心臟血管攝影X光機」等高階醫療儀器設備等，提升醫療量能。
新竹縣湖口鄉仁慈醫院今天舉行動工儀式，劉益宏出席表示，此次斥資近新台幣7000萬元打造心臟血管中心，並引入「雙向數位平板心臟血管攝影X光機」，以及高階醫療儀器設備等，陸續聘用心臟外科、心臟內科專科醫師駐診。
他說，後續設置設備包含有心臟超音波、血管內超音波、心肺容積監視器等，未來可提供相關醫療服務，如一般診療性心導管診斷、冠狀動脈氣球擴張、冠狀動脈支架置放、永久性心臟節律器置放，可提升醫療服務量能。
劉益宏表示，心血管阻塞是威脅民眾健康的隱形殺手，而黃金救援時間是90分鐘，為避免心肌梗塞出現併發症，能就近就醫就可在黃金搶救時間進行。
他指出，心血管疾病有年輕化趨勢，且與其他慢性疾病產生共病效應，加速健康的惡化，透過建置心臟血管中心，不僅能提供精準治療，也讓地方民眾不用奔波外地，即可就近就醫。
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