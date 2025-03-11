台北101頂端穿破雲海！空拍師捕捉壯觀景象 網驚呼：神的視角

空拍師沈張鴻今天在申請相關許可之下，和友人到台北101大樓附近空拍，成功捕捉到空拍機穿透101建物周邊的雲層，呈現101大樓頂端在雲海之上的日出美景，壯觀宛如仙境，網友們讚嘆「神的視角」。

沈張鴻告訴中央社記者，他們攝影團隊中有人熟悉大氣變化，近日在基隆外海較為低的雲層，因逢冷熱交替，進入台北盆地機會高。

「這一切都是神機妙算」他說，自己從事空拍工作約8年，過去就曾拍攝過101高空夜景。為了這次拍攝作業，事前準備多日，並向交通部民航局申請許可。他們從今天凌晨開始等到天亮，加上剛好有航班空檔，空拍機能起飛，終於在清晨近6時許，拍攝到這樣場景。

透過沈張鴻臉書（Facebook）多段直播影片及照片可見，空拍機從地面起飛後能見度曾一度越來越低、霧濛濛一片，但過沒多久後，鏡頭直接穿越雲海，台北101大樓頂端的避雷針宛如「刺破」雲層般瞬間佇立在仙境中，美的讓人不敢置信。

網友驚呼：「這直播實在太精彩了」、「上帝視角的佳作」、「太狂了！神準預測」。

圖／空拍師沈張鴻 提供