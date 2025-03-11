快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

台北101頂端穿破雲海！空拍師捕捉壯觀景象 網驚呼：神的視角

中央社／ 台北11日電
圖／空拍師沈張鴻 提供
圖／空拍師沈張鴻 提供

空拍師沈張鴻今天在申請相關許可之下，和友人到台北101大樓附近空拍，成功捕捉到空拍機穿透101建物周邊的雲層，呈現101大樓頂端在雲海之上的日出美景，壯觀宛如仙境，網友們讚嘆「神的視角」。

沈張鴻告訴中央社記者，他們攝影團隊中有人熟悉大氣變化，近日在基隆外海較為低的雲層，因逢冷熱交替，進入台北盆地機會高。

「這一切都是神機妙算」他說，自己從事空拍工作約8年，過去就曾拍攝過101高空夜景。為了這次拍攝作業，事前準備多日，並向交通部民航局申請許可。他們從今天凌晨開始等到天亮，加上剛好有航班空檔，空拍機能起飛，終於在清晨近6時許，拍攝到這樣場景。

透過沈張鴻臉書（Facebook）多段直播影片及照片可見，空拍機從地面起飛後能見度曾一度越來越低、霧濛濛一片，但過沒多久後，鏡頭直接穿越雲海，台北101大樓頂端的避雷針宛如「刺破」雲層般瞬間佇立在仙境中，美的讓人不敢置信。

網友驚呼：「這直播實在太精彩了」、「上帝視角的佳作」、「太狂了！神準預測」。

圖／空拍師沈張鴻 提供
圖／空拍師沈張鴻 提供

圖／空拍師沈張鴻 提供
圖／空拍師沈張鴻 提供

台北101 直播 空拍機

延伸閱讀

影／新光三越氣爆空拍機曾搜尋 中市消防獲贈2部有熱顯及投擲功能

影╱震撼畫面登外媒！台北101遭雷擊 美媒ABC也報導

南投夢幻「Z字櫻花步道」綻放！望高茶園化身浪漫粉紅仙境

高雄大樓外牆磁磚脫落…網友怨周日仍施工 市政府說話了

相關新聞

高風險農藥「普硫松」禁用6年後 即起農作物皆不得殘留

衛生福利部食品藥物管理署今公告修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿納寧等32種農藥於100項農作物的殘留容許量，並刪除二四地...

好天氣剩1天 13日全台有雨、週末再迎冷氣團

氣象署表示，好天氣剩明天1天，西半部高溫可達攝氏31度；13日鋒面影響，全台有雨、西半部有大雨發生機會；下一波冷氣團15...

流感估下週脫離流行期 增購疫苗幾乎打完

疾管署今天表示，流感、腹瀉疫情皆持續下降，其中流感上週門急診就診約11.1萬人次，預估最快下週脫離流行期。先前增購的10...

去年國人出國花費「首次破兆創新高」國旅反衰退6.2％

疫後國人出國熱度不減，去年國人出國及國旅花費總支出高達1兆4837億元，其中出國旅遊支出達1兆191億元，不僅超越疫前紀...

30多歲女中風左側癱瘓 中西醫合療不到100天恢復行動

花蓮1名30多歲女性去年11月突發中風，導致她身體左側癱瘓，不僅失去行動能力，還會不自主流口水、漏尿；花蓮門諾醫院醫療團...

七旬翁鼠蹊部鼓一包罕見雙疝氣 精準腹腔鏡手術防堵保命

高雄70多歲陳姓老伯過去有兩次疝氣手術紀錄，近年常復發，右下腹鼠蹊部常腫一包，日前劇痛就醫，醫師原想徒手復位，但疝氣約2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。