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8旬病患下腹部「鼓一包」就醫 確診罕見雙疝氣

中央社／ 高雄11日電

高雄一名近80歲陳姓男患者年輕時因腹股溝疝氣開過2次傳統手術，近年經常復發，下腹部「鼓一包」，日前腹痛就醫，確診嚴重嵌頓性疝氣緊急開刀，經7小時手術疝氣囊完全消失。

高醫岡山醫院今天發布新聞稿表示，陳姓男患者至醫院就醫時，醫師原想徒手幫他復位，但因疝氣造成的突起物過於巨大（20X15X10公分），難以一手掌握，影像檢查更發現是罕見的「雙疝氣」，部分小腸及大量網膜組織嵌頓，形成2個大小不一的疝氣囊，需立即手術避免腸道壞死。

高醫岡山醫院一般及消化系外科主治醫師蘇文隆表示，這名嚴重嵌頓性疝氣（incarcerated hernia）病人，患有糖尿病，血糖控制不佳，加上先前傳統疝氣手術造成嚴重沾黏，病情相當棘手。

病人住院經評估後，蘇文隆決定採取腹腔鏡微創手術的腹腔腹膜前疝氣修補術（TAPP）進行修補，降低相關風險。陳姓患者經手術已康復出院後回診，疝氣囊也完全消失，右側腹股溝回復平整，總算擺脫「頂著一大包走路」的困擾與不適。

蘇文隆說，手術過程中，確認病人同時發生股疝氣及間接型腹股溝疝氣，除將嵌頓的小腸及網膜復位，並使用立體剪裁人工網膜修補疝氣孔，以腹腔鏡縫合腹膜，也切除一小段已壞死的嵌頓小腸，手術歷時7小時終於順利完成。

蘇文隆指出，股疝氣約占所有疝氣的3%，位置在腹部與大腿相接處，接近股動脈，患者可透過觸摸腹股溝處的脈搏跳動來初步辨識。與腹股溝疝氣不同的是，股疝氣好發於女性，成因包括長期便秘、慢性咳嗽、舉重物、生產後腹壓變化、肥胖及前列腺肥大導致排尿困難等；因組織鬆弛，易使腹腔內的網膜或小腸經由此一通道膨出。

蘇文隆提醒，因股疝氣的孔洞較小，更易發生早期小腸嵌頓或壞死的風險，一旦診斷出來，應盡早接受手術治療。民眾若有腹股溝腫脹及伴隨脈搏跳動的現象，建議盡速至一般外科門診就醫，及早診斷與治療。

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