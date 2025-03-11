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流感估下週脫離流行期 增購疫苗幾乎打完

中央社／ 台北11日電
疾管署今天表示，流感、腹瀉疫情皆持續下降，其中流感上週門急診就診約11.1萬人次，預估最快下週脫離流行期。先前增購的10萬劑流感疫苗，已幾乎接種完畢。示意圖。圖／北市衛生局提供
疾管署今天表示，流感、腹瀉疫情皆持續下降，其中流感上週門急診就診約11.1萬人次，預估最快下週脫離流行期。先前增購的10萬劑流感疫苗，已幾乎接種完畢。示意圖。圖／北市衛生局提供

疾管署今天表示，流感、腹瀉疫情皆持續下降，其中流感上週門急診就診約11.1萬人次，預估最快下週脫離流行期。先前增購的10萬劑流感疫苗，已幾乎接種完畢。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明，流感疫情目前呈下降趨勢，其中急診就診病例百分比10.9%，低於流行閾值的11%，不過仍須再觀察1週，預估最快下週脫離流行期；腹瀉部分，上週門急診就診人次較前一週下降9%，不過個案數仍多，也仍為5年同期最高，須持續注意感染風險。

政府日前增購10萬劑流感疫苗，曾淑慧說明，目前疫苗已幾乎接種完畢，雖然從系統中仍可看到少數剩餘量，但有些是數字尚未上傳更新，或是已被預約完畢，因此不會再對外公布剩餘量。

疾管署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，今年第10週（3月2日至8日）類流感門急診就診約11萬1000餘人次，已連續4週呈下降趨勢，不過目前仍處流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。

流感併發重症病例及死亡，郭宏偉說，近期數量仍多，3月4日至10日新增44例重症、22例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。本流感季自去年10月1日起截至今年3月10日，累計1107例重症病例、死亡239例。

腹瀉部分，郭宏偉表示，全國腹瀉門急診就診人次雖已連續2週呈下降趨勢，但仍為近5年最高；3月2日至8日腹瀉門急診就診25萬5775人次，較前一週28萬1132人次下降9%。

腹瀉群聚通報，郭宏偉指出，全國近4週共接獲274起，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計156起，以檢出諾羅病毒（152件，占97.4%）為多。

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