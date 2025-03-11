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30多歲女中風左側癱瘓 中西醫合療不到100天恢復行動

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮1名30多歲女性去年11月突發中風，導致她身體左側癱瘓，門諾醫院醫療團隊結合中西醫合療，不到100天讓病人恢復行動能力。圖／門諾醫院提供
花蓮1名30多歲女性去年11月突發中風，導致她身體左側癱瘓，門諾醫院醫療團隊結合中西醫合療，不到100天讓病人恢復行動能力。圖／門諾醫院提供

花蓮1名30多歲女性去年11月突發中風，導致她身體左側癱瘓，不僅失去行動能力，還會不自主流口水、漏尿；花蓮門諾醫院醫療團隊結合中西醫合療，用西藥控制血糖、神經功能，配合中醫針灸與中藥治療，不到100天讓病人恢復行動能力。

門諾醫院中醫部主任楊成湛表示，患者多年糖尿病控制不穩定，去年11月初因梗塞性型中風住院治療，住院期間會診中醫接受中醫治療，針灸頭部與軀幹四肢穴位，再輔以中藥治療，中西合療，復原迅速。

楊成湛指出，中風患者常見意識障礙及肢體偏癱等問題，治療與復健非常重要。近年來，中醫針灸與中藥治療在中風後遺症改善方面，展現良好成效，透過中西醫合療，有助於提升患者生活品質。

楊成湛說，根據臨床經驗，針灸能促進頭部與肢體循環，改善中風造成的運動與感覺功能缺損。針灸百會與四神聰穴等頭部穴位，有助於恢復腦部循環；對於偏癱患者，透過針灸刺激患側肢體手三里、合谷、足三里、太衝等穴位，可改善肢體無力、運動功能受損等。另中風患者常伴隨口水失控、漏尿等後遺症，透過補腎中藥與針灸腎氣穴位，也能有效改善。

中風患者盧小姐表示，發病初期生活極為不便，經神經內科、復健科與中醫科中西合療後，目前運動功能已大幅恢復，且能夠行走自如，雖然左半身仍會感覺有點麻木感，不過相信能逐步恢復健康、重返職場，針灸與中藥輔助治療對於恢復有明顯幫助。

楊成湛表示，中西醫合療方式發揮「一加一大於二」的效果，愈早治療效果愈佳，建議患者在發病初期即開始治療，以減少後遺症對生活的影響，並透過針灸、藥物調理與復健，改善中風帶來的運動障礙。

中風 患者 針灸

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