東京食品展開幕 日本為台灣主要農產出口前3大國

亞洲最具規模的日本東京國際食品展今天開幕，農業部今天表示，持續推動拓銷日本有成，近3年是台灣主要農產品出口前3大國，包含冷凍鮪魚、羽毛及羽絨、蝴蝶蘭及活花卉植物。

亞洲最具規模的日本東京國際食品展（FOODEXJAPAN 2025） 11日開幕，外貿協會定調這次台灣食品業者以共同品牌「TAIWAN SELECT」新面貌參展。

農業部國際事務司彙整近3年農產品進出口資料顯示，日本是近3年（民國111到113年）台灣主要農產品前3大出口國，在台灣出口農產品的前10名品項占3項，即冷凍鮪魚、羽毛及羽絨、蝴蝶蘭及活花卉植物。

上述3個品項，冷凍鮪魚銷往日本並連續3年占當年度出口值過半，蝴蝶蘭及活花卉植物銷往日本約占當年度出口值近14%到18.4%，羽毛及羽絨銷往日本約占當年度出口值5.6%到17.7%不等。另外，農業部農糧署統計，文心蘭切花最主要也是銷往日本。

反之，台灣主要進口農產品的前10名，近3年來自日本（排名在進口國前3名）的品項，生鮮冷藏牛肉連續3年都有出現，占當年度進口來源的9.4%到13.1%不等。酒類出現在111年前10名品項中第3名、來自日本占9.5%。113年出現生鮮冷藏蘋果排名第9，來自日本占23.9%，次於美國、紐西蘭。

國際事務司統計，台灣整體農產品出口到日本，民國111年出口值8億5612.6萬美元、占當年總出口值16.3%、年增率11%。112年7億1956.3萬美元、占當年總出口值14.7%、年增率負16%。以上2年對日本的出口值都排名第2、占當年總出口值18%上下的美國之後。

113年台灣對日本的出口值6億4750.9萬美元，占當年農產品出口值13.2%、年增率負10%，排名第3；在出口值8億8727.8萬美元、占18%的美國，以及出口值7億4743.4萬美元、占15.2%的中國之後。

國際事務司副司長洪曉君說，113年出口到中國增加，與其解除暫停輸入有關；但日本確實已是台灣農產品出口前3大市場，出口值略減，與111年起全球高通膨環境使得全球央行啟動升息有關，包含台灣對美國的出口值也有微幅下降，而日圓貶值影響貿易獲利，全球穀物價格上漲排擠總體可使用預算，都讓日本市場的消費力受影響。

此外，台灣不僅跟日本的農產品貿易呈現逆差，對美國、中國也是。洪曉君說，台灣地狹且資源有限，玉米、黃豆、小麥等大宗農產原物料多仰賴進口，所以農產貿易呈現結構性逆差；又近年農產品進口量約1700萬到1850萬公噸，算是平穩，但因110年起國際農產價格上漲明顯，推升農產品進口值，也會擴大逆差。