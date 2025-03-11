七旬翁鼠蹊部鼓一包罕見雙疝氣 精準腹腔鏡手術防堵保命

高雄70多歲陳姓老伯過去有兩次疝氣手術紀錄，近年常復發，右下腹鼠蹊部常腫一包，日前劇痛就醫，醫師原想徒手復位，但疝氣約20公分突起物過於巨大，難以一手掌握，經影像檢查發現是罕見「雙疝氣」。經手術治療終於擺脫「頂著一大包走路」的困擾和不適。

高醫岡山醫院一般及消化系外科主治醫師蘇文隆表示，這名患有嚴重嵌頓性疝氣（incarcerated hernia）病人患有糖尿病，血糖控制不佳，加上先前傳統疝氣手術造成嚴重沾黏，病情相當棘手，評估後，決定採取腹腔鏡微創手術的腹腔腹膜前疝氣修補術進行修補，降低相關風險。

手術過程中，確認有股疝氣（femoral hernia）及間接型腹股溝疝氣（inguinal hernia）的雙疝氣，部分小腸及大量網膜組織嵌頓，形成兩個大小不一的疝氣囊，以精準腹腔鏡手術歷時7小時順利完成，經過幾天休養，疝氣囊完全消失，右側腹股溝已回復平整。

蘇文隆指出，股疝氣約占所有疝氣3%，位置在腹部與大腿相接處，接近股動脈，患者可透過觸摸腹股溝處脈搏跳動初步辨識，但股疝氣好發於女性，成因包括長期便秘、慢性咳嗽、舉重物、生產後腹壓變化、肥胖及前列腺肥大導致排尿困難，發生主因為組織鬆弛，易使腹腔內網膜或小腸經由此通道膨出。