影／ 台灣戲曲藝術節雙旗艦製作 引領觀眾遊歷平行時空

2025台灣戲曲藝術節「有(界」無)從「戲曲虛實論」出發，推出11檔精彩節目，將「戲曲虛實論」以新時代的舞台美學重新詮釋，展開一場「戲曲vs.虛實」新旅程，其中雙旗艦製作更是許多觀眾引領企盼的重中之重。

明華園戲劇總團《轉生到異世界成為嘉慶君-發現我的祖先是詐騙集團！？》將觀眾耳熟能詳的「嘉慶君遊台灣」民間杜撰故事加上一樁史料真實記載的土地詐騙案，透過一張從宮廷流出來的戲單引發一連串逗趣情節；台北木偶劇團《赤子》則將台灣第一才子呂赫若的人生作為原型，創作出架空世界的武俠故事，真假交雜的精采戲齣引領觀眾一探「真實」和「虛擬」界線，用戲曲帶觀眾遊歷平行宇宙。

傳藝中心陳悦宜主任表示，自台灣戲曲藝術節開辦以來，旗艦製作始終堅持以戲曲述說台灣的故事，創造出本土的戲曲品牌，不論是詮釋經典、或是跨界新創，在在展現出台灣戲曲的藝術價值，陳悅宜主任更強調，台灣戲曲藝術節旗艦製作每年都在為台灣本土戲曲突破框架，尋求不同方向的表演形式與發展可能，無論大小旗艦廳，皆由國內首屈一指的劇團以及主創團隊操刀，在內容兼具傳統與前衛，不但在國內斬獲諸多重要獎項入圍或得獎，更接獲各地演出邀請，在票房或藝術價值都備受肯定。今年大小旗艦兩齣更是將虛構、杜撰的故事情節融入史料，以古鑑今、以假見真反映出奥妙的人生，保證讓觀眾大飽眼福。

明華園戲劇總團最新力作《轉生到異世界成為嘉慶君-發現我的祖先是詐騙集團！？》，由台新藝術獎得主宋厚寬執導、傳藝金曲獎入園編劇蔡逸璇執筆，無敵小生孫翠鳳及武狀元孫榮輝兄妹同台，聯手一心戲劇團孫詩珮及孫詩詠、綠光劇團吳定謙以及明華園總團藝術家族共同打造顛覆傳統的穿越喜劇。故事改編自「嘉慶君遊台灣」的民間傳說，結合真實歷史詐騙案件，展開一場充滿綺想的超時空之旅。