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冬末春初的珊瑚礁別有用處 取鹵水製海鹽讓食物更美味
冬末春初是取鹵水製鹽的好時節，屏東後灣文史工作者楊美雲都會到後灣海邊的珊瑚礁洞中取鹵水，煮製成海鹽。有些礁洞中的海水因長時間曝曬，都已結晶成海鹽，在陽光下晶瑩潔白十分美麗。楊美雲說，海鹽礦物質豐富，醃煮食物特別有風味。
楊美雲說，恆春半島西海岸因地形關係，落山風勢較小，海浪不似東北季風狂吹的東海岸這麼大，加上冬、春季節降雨量少，海水容易積累在珊瑚礁洞中，不受外浪及雨水影響，經長期曝曬後形成鹵水。
鹵水取回後，再經煮鹽、炒鹽等手續就形成海鹽。後灣村早期就有不少村民以曬鹽、煮鹽為生，換取日常所需，甚至連山上原住民也會帶著獵物等前來換鹽。楊美雲說，她媽媽年輕時也曾煮製過鹽來食用及販售。
她說，海水大概要經過3、4個月的曝曬，才能形成鹵水，除了要經過太陽光的洗禮，也要讓雜物要沉澱，品質才會好。因此每年最佳取鹵水的時間，是在農曆年後到梅雨季節前，只要不下雨，都能取到品質不錯的鹵水。
有些較小礁洞中的鹵水再經曝曬後，便會結晶成為海鹽，拿到陽光下顯得十分晶瑩潔白，彷彿大自然創作的藝術品。楊美雲說，天然海鹽因礦物質豐富，拿來料理食物風味特佳，尤其是醃製菜脯等食品，特別入味，保存期更長不易腐壞。
她也將煮鹽、炒鹽等加入社區生態旅遊活動，帶遊客一同體驗這古早技藝，讓不少遊客驚呼「原來鹽可以這樣炒出來啊！」另外她也會將鹽濃度極高的鹽鹵拿來製作豆花、豆腐，由於不加人工物，雖然口感略為粗糙，但豆香十足，食用還帶著鹹味，入喉後回甘，因產量不多成為限定版的熱門美食。
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