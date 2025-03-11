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日麻疹個案2至4日台北旅遊 曾逛士林、寧夏夜市

中央社／ 台北11日電
台北寧夏夜市暑假湧現人潮。聯合報系記者邱書昱／攝影
台北寧夏夜市暑假湧現人潮。聯合報系記者邱書昱／攝影

台北市衛生局今天公布新增1例麻疹境外移入病例，個案2日自日本大阪入境，在4日出境前曾搭乘捷運逛士林夜市、寧夏夜市等，提醒曾出入同場所民眾自我健康監測。

日本兵庫縣明石市當局7日表示，市內有一名20多歲女性感染麻疹，是該市從2020年以來首次確認的麻疹病例。她在2月曾前往越南旅行，並在3月初出境前往台灣。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報表示，疾管署於8日得知此個案後，立即透過國際衛生條例窗口，向日本方確認個案相關資訊，包含個人資訊、臨床症狀與相關旅遊史等。

曾淑慧指出，個案3月1日發燒，並於2日下午2時15分搭乘越捷航空VZ567航班，自日本大阪飛抵台灣桃園機場，在3日出現出疹症狀。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，這名麻疹境外移入病例在2日下午3時搭乘機場捷運到台北車站，晚間6時搭乘捷運從台北車站到劍潭站逛士林夜市，直到晚間8時再搭捷運到中山站。

衛生局指出，個案3日下午3時從台北車站搭公車到新北九份（可能為965台灣好行九份金瓜石線），當天晚間6時許再搭公車回到北車，接著前往寧夏夜市並至「拌伴石頭火鍋」用餐。4日則於中午12時，自台北車站搭乘機場捷運至桃園機場第1航廈，並搭乘亞洲航空D7-378航班返抵大阪。

衛生局呼籲，麻疹傳播力非常強，與這名個案足跡重疊者應進行自我健康監測18天，如果沒有相關症狀就可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所。若出現疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地的健康服務中心或衛生所協助安排就醫。

近期多國麻疹疫情爆發，鄰近國家越南疫情尤其嚴峻，美國德州疫情也持續擴大。曾淑慧指出，麻疹為高傳染性疾病，不過因國內麻疹相關疫苗接種率超過95%，造成社區感染機會不大；近期美國會有比較大麻疹疫情，是因為德州某些地方疫苗接種率低，因此在當地造成較多個案。

機場捷運 衛生局 麻疹

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