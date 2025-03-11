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三峽插角國小近視童不到5人 校長曝：全靠「這一招」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
新北市插角國小位於三峽山區，學校充分運用得天獨厚的自然環境，吸引許多學生跨區來就讀。記者廖靜清／攝影
新北市插角國小位於三峽山區，學校充分運用得天獨厚的自然環境，吸引許多學生跨區來就讀。記者廖靜清／攝影

新北市立三峽插角森林實驗小學為113年卓越獎獲獎學校，學校的健康促進政策執行有方，全校近視學童不到5人，校長宋宏璋表示，因校園鄰近山區，登山學校特有課程，從低年級開始，每周四固定利用中午放學後的時間健行大板根森林步道，戶外活動符合愛眼守則，減少近視發生機會。

宋宏璋指出，插角國小屬於偏鄉學校，交通雖然不方便，但學校把山林資源融入課程，並運用得天獨厚的自然環境，積極開設多元運動社團。包括武術、登山健行、溯溪及打鼓；其中，武術更是該校極具特色的課程之一。

插角國小共有161位學童，近視人數不到5位，跟長期接觸戶外活動有關。宋宏璋說，近九成的學生來自外地，大部分的家長都是為了特色課程而來，學校強調學生健康指標，透過多元學習課程及社團活動，學生體位適中比率高達71.17%，高於縣市平均值65.66%。

自91年起，教育部與衛福部共同推動「健康促進學校計畫」，將健康教育融入校園。國健署副署長賈淑麗表示，目前，全國超過4000所國小、國中、高中職及大專院校已全面推動健康促進學校，涵蓋議題包括健康體位、視力保健、口腔保健、菸檳防制、性教育及全民健保等。

賈淑麗指出，據國健署的調查以及教育部的統計分析，台灣青少年的體位，過重或者是肥胖的比例高達三分之一。隨著年齡增加，過重的比例就愈高。另外，近視在台灣的盛行率高，小一的孩子近視比例就達20%，到了小六攀升至60%；到了國高中，可能來到80%。

賈淑麗強調，近視除了視力模糊、要戴眼鏡矯正視力之外，還要擔心日後高度近視引發黃斑部病變、白內障、青光眼等問題。齲齒也是值得注意的健康議題，國健署調查，學齡前的齲齒比率高達48%，平均每位小朋友有2.31顆蛀牙。

國健署在112年開始跟教育部合作，把資源帶入校園，教育部亦積極把健康氛圍帶出學校、走到社區，讓學校跟社區融為一體。健康促進學校政策不僅是提升學童健康素養的關鍵，也是國家整體健康政策的重要組成。賈淑麗說，希望從前端的校園健康落實到全民健康，進一步實現「健康台灣」的施政目標。

國健署副署長賈淑麗表示，教育部與衛生福利部共同推動「健康促進學校計畫」，成功將健康教育融入校園。記者廖靜清／攝影
國健署副署長賈淑麗表示，教育部與衛生福利部共同推動「健康促進學校計畫」，成功將健康教育融入校園。記者廖靜清／攝影

教育部 校園 近視

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