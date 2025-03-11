嘉基醫院糖尿病照護有成 獲全國標竿獎
糖尿病為國人十大死因第5位，2023年因糖尿病死亡的人數多達1萬1625人，顯示糖尿病管理與照護品質的重要性與迫切性；嘉義基督教醫院榮獲衛福部國民健康署「113年度糖尿病健康促進機構醫院全國標竿獎」，肯定其在糖尿病健康促進與照護的用心。
嘉基內分泌新陳代謝科主任游慧宜醫師表示，每年為嘉義地區及雲林約1萬6000名糖尿病患者提供治療，有約76%的患者加入健保糖尿病專案照護。
糖尿病是一種慢性病，長期缺乏良好的血糖控制會導致心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變等併發症，對病患的生活品質造成嚴重影響。根據最新統計，台灣目前有超過約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5000名的速度增加，顯示國人健康面臨嚴峻挑戰。
糖尿病患者血糖控制良好的核心目標，是減少併發症的發生與死亡的風險。控制血糖的3大要素包括飲食管理、適量運動與藥物治療。此外，糖尿病患者需定期進行血糖監測，並根據監測結果調整治療計劃。近年來更提倡多科整合，確保患者獲得全面的照護。
嘉基內分泌新陳代謝科主任游慧宜醫師表示，每年為嘉義地區及雲林約1萬6000名糖尿病患者提供治療，其中有約76%的患者加入健保糖尿病專案照護。為落實「以病人為中心」的照護理念，以實證醫學為基礎，結合最新的臨床指引，整合腎臟科、神經科、心臟科、家醫科、眼科、整形外科、婦產科、小兒內分泌科等多專科團隊，一起進行全方位的照護，定期跨科別討論與共病管理，量身訂製個人化的治療方案，提升整體糖尿病照護品質。
嘉基糖尿病中心的照護模式強調多專科團隊合作，注重患者的自我管理能力。護理師黃雅雪表示，目標是幫助每名患者學習糖尿病知識與技能，提升血糖自我管理的信心與能力。透過個別化的教育與技巧訓練，有62%的患者糖化血色素值控制在7%以下，顯示良好的血糖控制效果。
嘉基以最新的醫療數據與臨床指引為基礎，持續提升照護模式，並透過患者的回饋不斷優化服務，「醫病合作與持續改進」，為患者打造健康且有尊嚴的生活環境。此次榮獲標竿獎，也肯定了嘉基醫院在糖尿病健康促進與照護品質上的用心。
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