聽新聞
0:00 / 0:00
日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店
疾管署今公布1名境外移入麻疹病例，其可傳染期曾有北市活動足跡。北市衛生局說，個案3月2日自大阪入境、3月4日出境，期間曾搭乘機場捷運、台北捷運及965台灣好行公車，往返士林夜市、寧夏夜市及新北九份，呼籲與確診者足跡重疊者自我健康監測至3月22日。
疾管署3月8日接獲日本國際衛生條例聯絡窗口通報，一名日本兵庫縣明石市20多歲女性確診麻疹，北市衛生局也公布該個案可傳染期在北市公共場所活動足跡。
3月2日下午3點至4點從桃機第一航廈搭機捷到北車、到飯店，晚間6點從北車搭北捷至捷運劍潭站，晚間8點至8點30分從劍潭站搭捷運到中山站。
3月3日下午3點10分至4點從北車搭直達公車至九份，晚間6點30分至7點30分再從九分搭直達公車至北車，可能為965台灣好行九份金瓜石線公車，接著晚間8點在大同區「拌伴石頭火鍋」。3月4日中午12點搭從北車搭機捷至桃機第一航廈。
北市衛生局說，麻疹出疹前4天至後4天皆具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。
衛生局提醒，接觸者與麻疹確定病例暴露於同一空間或密切接觸後應自主健康管理18天，3月2日至4日健康監測截止日分別為3月20日至22日。如無相關症狀可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀，如民眾出現麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地的健康服務中心（衛生所）協助安排就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言