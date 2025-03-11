日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店

疾管署今公布1名境外移入麻疹病例，其可傳染期曾有北市活動足跡。北市衛生局說，個案3月2日自大阪入境、3月4日出境，期間曾搭乘機場捷運、台北捷運及965台灣好行公車，往返士林夜市、寧夏夜市及新北九份，呼籲與確診者足跡重疊者自我健康監測至3月22日。

疾管署3月8日接獲日本國際衛生條例聯絡窗口通報，一名日本兵庫縣明石市20多歲女性確診麻疹，北市衛生局也公布該個案可傳染期在北市公共場所活動足跡。

3月2日下午3點至4點從桃機第一航廈搭機捷到北車、到飯店，晚間6點從北車搭北捷至捷運劍潭站，晚間8點至8點30分從劍潭站搭捷運到中山站。

3月3日下午3點10分至4點從北車搭直達公車至九份，晚間6點30分至7點30分再從九分搭直達公車至北車，可能為965台灣好行九份金瓜石線公車，接著晚間8點在大同區「拌伴石頭火鍋」。3月4日中午12點搭從北車搭機捷至桃機第一航廈。

北市衛生局說，麻疹出疹前4天至後4天皆具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。