醫院門診2大疾病患者多 衛福部曝清明、兒童節後達高峰

為緩解急診壅塞，衛福部21家部立醫院，自3月6日起加開流感及嚴重腸胃炎門診，據統計，至今看診人次已達近千人，上周六、日兩天共有537人次，包括類流感224人次、腸胃道313人次，平均一天269人次，目前類流感、諾羅疫情仍在社區流行，預估在清明兒童節後，將會進入高峰。

衛福部醫福會執行長林慶豐表示，衛福部立醫院流感及嚴重腸胃炎加開門診，看診時間為周一至周六上午或下午及夜診，假日合併急診，提供優先看診服務，且門診於周六、日都有看診，方便平時上班沒時間就醫及假日到急診就醫的患者人數。

依衛福部疾管署今年第9周監測資訊，類流感門急診就診人次，近期呈下降趨勢，但急診就診百分比高於流行閾值，處流行期。

林慶豐說，目前社區呼吸道病原體以流感病毒為多，並以A型H1N1為主，呼籲民眾仍不得掉以輕心，出入公共場所仍應勤洗手、戴口罩；如出現類流感及嚴重腸胃炎症狀，可就至衛福部立醫院的流感及嚴重腸胃炎門診就醫，避免集中至大醫院急診，造成急診壅塞。

至於，加開門診何時結束？林慶豐說，目前沒有時間表，將會視類流感、腸胃道疫情滾動式調整，短期內應不會關閉。