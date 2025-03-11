快訊

家屬到場…雲云董事長殺人案 技術長遭砍10多傷口今解剖相驗

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

聽新聞
0:00 / 0:00

醫院門診2大疾病患者多 衛福部曝清明、兒童節後達高峰

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部醫福會執行長林慶豐說，類流感、諾羅疫情仍在社區流行，預估在清明兒童節後，將會進入高峰。示意圖。本報資料照片。
衛福部醫福會執行長林慶豐說，類流感、諾羅疫情仍在社區流行，預估在清明兒童節後，將會進入高峰。示意圖。本報資料照片。

為緩解急診壅塞，衛福部21家部立醫院，自3月6日起加開流感及嚴重腸胃炎門診，據統計，至今看診人次已達近千人，上周六、日兩天共有537人次，包括類流感224人次、腸胃道313人次，平均一天269人次，目前類流感、諾羅疫情仍在社區流行，預估在清明兒童節後，將會進入高峰。

衛福部醫福會執行長林慶豐表示，衛福部立醫院流感及嚴重腸胃炎加開門診，看診時間為周一至周六上午或下午及夜診，假日合併急診，提供優先看診服務，且門診於周六、日都有看診，方便平時上班沒時間就醫及假日到急診就醫的患者人數。

依衛福部疾管署今年第9周監測資訊，類流感門急診就診人次，近期呈下降趨勢，但急診就診百分比高於流行閾值，處流行期。

林慶豐說，目前社區呼吸道病原體以流感病毒為多，並以A型H1N1為主，呼籲民眾仍不得掉以輕心，出入公共場所仍應勤洗手、戴口罩；如出現類流感及嚴重腸胃炎症狀，可就至衛福部立醫院的流感及嚴重腸胃炎門診就醫，避免集中至大醫院急診，造成急診壅塞。

至於，加開門診何時結束？林慶豐說，目前沒有時間表，將會視類流感、腸胃道疫情滾動式調整，短期內應不會關閉。

腸胃炎 衛福部 類流感

延伸閱讀

流感諾羅尾韻仍在！ 台大醫院急診比平時多5、60人就醫

部立醫院加開類流感、腸胃炎門診 首週看近千人次

清明掃墓便民 新北汐止公所規劃4天設服務站

新北市長侯友宜談捷運汐東線要接大稻埕 基捷經費今年要有結果

相關新聞

日麻疹個案2至4日台北旅遊 曾逛士林、寧夏夜市

台北市衛生局今天公布新增1例麻疹境外移入病例，個案2日自日本大阪入境，在4日出境前曾搭乘捷運逛士林夜市、寧夏夜市等，提醒...

新冠變強？ 4旬女打過疫苗又無慢性病 染新冠竟住進ICU

一名居住在中部的40多歲女性，無潛在病史，最近一次曾在3年前接種新冠疫苗，後續未持續接種，今年3月上旬出現咳嗽症狀，不久...

嘉基醫院糖尿病照護有成 獲全國標竿獎

糖尿病為國人十大死因第5位，2023年因糖尿病死亡的人數多達1萬1625人，顯示糖尿病管理與照護品質的重要性與迫切性；嘉...

日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店

疾管署今公布1名境外移入麻疹病例，其可傳染期曾有北市活動足跡。北市衛生局說，個案3月2日自大阪入境、3月4日出境，期間曾...

醫院門診2大疾病患者多 衛福部曝清明、兒童節後達高峰

為緩解急診壅塞，衛福部21家部立醫院，自3月6日起加開流感及嚴重腸胃炎門診，據統計，至今看診人次已達近千人，上周六、日兩...

婦產科醫護未戴手套動手術？衛生局稽查發現過期手術手套

網路傳出桃園市一家婦產科診所，被指手術房醫生護士接生的時候連手套都沒帶，衛生局今天下午表示，昨天接獲消息後已經前往稽查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。