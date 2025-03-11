新冠變強？ 4旬女打過疫苗又無慢性病 染新冠竟住進ICU

一名居住在中部的40多歲女性，無潛在病史，最近一次曾在3年前接種新冠疫苗，後續未持續接種，今年3月上旬出現咳嗽症狀，不久後在家意識不清、心跳停止，送往醫院急救，確診感染新冠肺炎，檢驗發現她不只有心肌炎，同時還因新冠病毒併發肺炎、呼吸衰竭等症狀，立即入住加護病房，至今已住院治療一周，尚未出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，新冠疫情目前處在低檔波動，但仍有新增重症病例，上周新增9例新冠併發重症本土病例，無新增死亡病例。

防疫醫師林詠青表示，上周新增的重症案例中，有一位中部40多歲女性，沒有潛在病史，僅有在2021年、2022年接種疫苗，沒有接種JN.1疫苗；今年3月上旬咳嗽，並且家屬發現其意識不清、心跳停止，經過急救送急診為新冠快篩陽性，檢驗發現心肌酵素異常上升，為心肌炎跟新冠病毒併發肺炎、呼吸衰竭，收住加護病房，目前住院近一周，仍在加護病房。

國內新冠自去年9月1日起至今年3月10日，新冠併發重症本土病例累計516例，其中111例死亡，都是以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自去年10月起通報的確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達96%以上。

根據統計，國內近4周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為JN.1、LP.8.1等；國際疫情部分，目前全球新冠病毒陽性率呈下降趨勢，世界衛生組織（WHO）各區署近期均呈下降；全球主要流行變異株為XEC。

疾管署統計，JN.1疫苗截至3月10日已累計接種203.6萬人次，為去年同期約1.1倍，其中Moderna JN.1疫苗累計191.3萬人次，Novavax JN.1疫苗累計12.3萬人次。郭宏偉說，目前JN.1疫苗對於全球現在流行變異株XEC具有保護力，呼籲民眾盡速完成疫苗接種。

疾管署提醒，新冠病毒傳播風險仍持續，對於健康威脅還是不容輕忽的，因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，請尚未接種者盡速接種。滿12歲以上民眾可從Moderna及Novavax兩種廠牌擇一接種，其中Novavax JN.1疫苗效期僅至今年4月5日；而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗。