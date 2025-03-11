婦產科醫護未戴手套動手術？衛生局稽查發現過期手術手套

網路傳出桃園市一家婦產科診所，被指手術房醫生護士接生的時候連手套都沒帶，衛生局今天下午表示，昨天接獲消息後已經前往稽查，除了發現未使用的手術手套過期，先予輔導，還要就病歷追查有無不當醫療。

衛生局指出，醫管科追查釐清這家診所為領有醫療機構開業執照婦產科診所，目前執業登記有醫師及護理士各1名。 對於網傳接生場所環境不佳，稽查人員實地訪查，現場未發現有看診或接生等情事，在場醫護都穿醫事人員服裝，並配戴醫事人員執業執照，

衛生局指，產房設施尚可，未發現病歷登載不全，也沒有出生未通報等情事，但發現部分未使用的手術手套、注射針具等醫療器材有過期情事，現場輔導改善。

網友在爆料者貼文下留言，指出這確實聽起來很不可思議，手術房應該是最嚴格控制衛生和無菌環境的地方，醫生和護士在接生時不戴手套也可能帶來很大的風險，包括感染和其他健康問題。這樣的情況實在不應該發生，如果這是親身經歷或得知的真實事件，可能需要向相關的醫療管理部門反映，以確保醫療環境的安全和衛生。希望貼文能引起注意，並促進更好的醫療環境。

衛生局說明，雖然近未接獲檢舉這家診所一事，醫管科依據傳路消息派員稽查，也請民眾如有相關事證可提供衛生局，會做後續稽查，保障市民就醫健康。