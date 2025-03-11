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流感估下周脫離流行期 疾管署：增購疫苗「幾乎」打完

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧指出，流感預計在下周脫離流行期。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧指出，流感預計在下周脫離流行期。記者李青縈／攝影

流感疫情即將脫離流行期，疾管署發言人曾淑慧指出，上周流感門急診就診人次約11.1萬人次，跟前一周相比下降3%，急診就診病例百分比10.9%，低於流行閾值，預計下周會脫離流行期。另外，目前流感疫苗幾乎打完，將不再公布疫苗庫存量。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。近期流感併發重症病例數及死亡數仍多，3月4日至3月10日新增44例重症病例，22例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

疾管署說明，全球流感近期處下降趨勢，鄰近國家及地區如香港及韓國仍高於閾值，北美洲仍處高點或高於閾值。多數國家流行A型H1N1，美國H3N2及H1N1共同流行，韓國流行B型，歐洲則為H3及B型共同流行。

曾淑慧指出，流感預計下周脫離流行期，但目前疫苗已經接種超過9成9，僅剩少量疫苗，幾乎全數打完，將不會再公布疫苗庫存量。目前公費流感抗病毒藥劑使用條件，擴大至「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」適用期限至3月31日止，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

疾管署提醒，目前仍處流感流行期，民眾仍須留意有無出現發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等流感常見症狀，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，請儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

流感疫苗 類流感

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