流感諾羅尾韻仍在！ 台大醫院急診比平時多5、60人就醫

急診壅塞未解，各醫院急診病人增加，林口長庚、台大醫院等醫學中心上午等候人數超過百人，台大醫院下午1時許，仍有99人等待。台大醫院急診醫學部主任張維典表示，台大急診周一都是最塞的時刻，但昨日來診病人數劇增，比平時多5、60人，推估與天氣變化增加心血管疾病發生，以及流感、諾羅病毒流行的「尾韻仍在」有關。

據衛福部疾管署疫報，全國腹瀉門急診就診人次雖已連續2周呈現下降趨勢，但仍是近5年新高，今年第10周，3月2日至8日腹瀉門急診就診人次為25萬5775人次，與前一周相比下降9%。近4周全國腹瀉群聚通報事件共274件，為5年同期最高，發生場所仍以餐飲旅宿業最多，病原體陽性案件共156起，諾羅病毒占97.4%為最高。

張維典表示，近期天氣變化劇烈，心血管相關症狀容易急性發作，導致急診就診人數增加，而流感、諾羅等傳染性疾病也還沒平息，近期日本諾羅疫情嚴重，台日旅遊、往來頻繁，易受影響，且諾羅傳染性高，臨床上認為只要100顆病毒顆粒就會傳染給他人，造成疾病症狀，很輕微的食物污染、接觸感染者觸碰過的物體都會造成感染，呼籲民眾一定要勤洗手。

急診壅塞嚴重，各醫院均祭出病房調度措施，台大醫院也有院級調度方式，由各科部騰出床位讓急診病人順利住院。張維典表示，台大醫院病床調度行之有年，但偶有高峰、病人瞬間增加，甚至滿到大廳時，需要時間消化，預期這1、2天病人就能消化完畢，近年冬天特別冷、特別長，寒流頻率較高，病毒在冷天氣較為活躍，隨天氣轉暖病毒活性減弱，希望民眾盡快恢復健康。