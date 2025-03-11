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本土第二例漢他病例 20多歲男染疫關鍵恐是「鼠糞便」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
感染漢他病毒係因與囓齒動物的尿液、糞便與唾液接觸。(路透)
感染漢他病毒係因與囓齒動物的尿液、糞便與唾液接觸。(路透)

上周新增今年第二例本土漢他病毒症候群病例，疾管署防疫醫師林詠青指出，該個案為北部20歲男性，為感染漢他病毒出血熱合併腎臟症候群，經過支持性療法，在住院約2周後出院，然而，個案自述工作地點沒有看到老鼠出沒，不能排除是清潔環境時沒有配戴口罩造成感染。

林詠青說，該個案潛伏期無國外旅遊史，從事餐飲相關工作，2月15日出現發燒、頭痛、食慾差及腹瀉等症狀曾經診所就醫，但症狀並未改善；2月16日至急診就醫並收治住院，經醫院通報後於3月7日檢驗確診，住院期間使用抗生素治療，並因為腎功能惡化洗腎，3月上旬症狀改善出院。

林詠青指出，該個案的同住家人無疑似症狀，已採檢送驗，衛生單位已進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案活動地周邊進行環境消毒、捕鼠作業，以釐清可能感染源。

疫情中心主任郭宏偉指出，國內今年累計2例，病例數與2021至2024年的過去4年同期相比，案例都只有1至2例相當，去年累計3例漢他病毒症候群確診病例，分別為台中市、彰化縣及高雄市各1例。自2016年起累計46例，性別以男性29為多，占整體的63%，年齡則以40歲以上31例為多，占67%。其中1例為境外移入案例，感染國家為印尼。

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

林詠青呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施含下水道、水溝蓋、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，避免使用拖把產生飛沫，清理後再以垃圾袋密封後丟棄。

疾管署提醒，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。圖／疾管署提供
疾管署提醒，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。圖／疾管署提供
疾管署落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。圖／疾管署提供
疾管署落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。圖／疾管署提供

漢他病毒

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