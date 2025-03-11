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日本20多歲女染麻疹 3月初遊台足跡遍及九份、北車

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
日本20多歲女性麻疹個案可傳染期間活動史。圖／疾管署提供
日本20多歲女性麻疹個案可傳染期間活動史。圖／疾管署提供

日本兵庫縣明石市20多歲女性日前確診麻疹，而她在可傳染期有台灣史。疾管署發言人曾淑慧表示，該個案曾在台北、新北市有公共活動史，包含捷運、公車等，同時段有出入相關地點的民眾健康健康18天，最晚至3月22日。

疾管署3月8日接獲日本國際衛生條例（IHR）聯絡窗口通報，一名日本兵庫縣明石市20多歲女性確診麻疹，該個案於可傳染期間有台北市與新北市公共場所活動史，且曾搭乘大眾交通運輸工具。若民眾出入時間地點重疊，避免出入公共場所，並佩戴口罩；若有出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應盡速與衛生單位聯繫並告知接觸史，由衛生單位協助安排就醫。

我國今年截至3月10日，累計13例麻疹病例，年齡介於10多歲至60多歲，包含7例境外移入個案，均自越南移入，其餘5例屬2024年中部某醫院群聚、1例為越南境外移入致國內感染病例。今年國內感染及境外移入病例數皆高於2021至2024年同期。

國際疫情部分，近期多國疫情爆發，鄰近國家越南近期疫情嚴峻，河內市單週新增120例，今年累計報告745例，較去年同期無報告病例，疫情明顯上升，該國去年累積報告4.5萬餘例病例及16例死亡。

日本於2月27日至3月5日一共新增4例麻疹患者，為今年以來最高，日本今年已累計9例，多為境外移入。北美洲疫情上升，美國德州疫情持續擴大，截至3月7日，德州及新墨西哥州報告228例，其中2例死亡；加拿大今年初至3月初麻疹病例激增，截至3月6日累積報告227例，主要集中在安大略省和魁北克省等4省份。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等，與感冒症狀相似，請勿輕忽；疾管署除透過機場多媒體看板加強宣導。

同時籲請旅行社、領隊導遊等從業人員，主動提醒前往越南等流行地區團員及旅客，如出現前述疑似症狀，入境時，請主動洽機場檢疫人員評估及協助；返國後，3周內如出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史，以及時診斷及啟動防疫措施。

疫情 麻疹

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