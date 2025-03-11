日本進口咖哩粉農藥超標 上千公斤遭邊境攔截

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，知名品牌也在其中，從日本進口的咖哩粉被檢出農藥殘留含量不符規定，共1032公斤全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單中，共有8項檢驗不合格產品，如韓國蒙古醬油、印尼KOEPOE蝴蝶牌芫荽粉、印度鮮葡萄等被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有多項日本進口產品違規。其中，太冠國際開發事業有限公司從日本進口、品牌名為S&B的「特製咖哩粉（Curry Powder）」，被檢出殘留農藥磷化氫0.011 ppm超標，共1批、1032公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，整體日本進口咖哩相關產品的風險不高，目前在邊境採一般抽批的管制措施，然而這名業者在過去半年來，已是第2次違規，原因都是被檢出農藥殘留含量不合格，將維持逐批查驗。

違規常客日本黃柚、鮮草莓又上榜。食藥署統計，去年9月3日至今年3月3日止，受理日本報驗的其他柑橘類，報驗批數為389批，不合格批數為30批、占7.7%。林金富說，將持續針對日本報驗的其他柑橘類採逐批查驗至4月10日。

此外，過去半年日本草莓報驗批數為1105批，不合格15批、占1.4%。食藥署表示，在邊境對日本草莓維持監視查驗至5月底，也就是100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。