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台大醫院爆霸凌 護理師懷孕復職置物櫃遭移至公共場合

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
急診壅塞讓護理人力荒浮上枱面，台大醫院卻爆出有護理長霸凌屬下，台大醫院企業工會今天與多名立委舉行記者會。記者林琮恩／攝影
急診壅塞讓護理人力荒浮上枱面，台大醫院卻爆出有護理長霸凌屬下，台大醫院企業工會今天與多名立委舉行記者會。記者林琮恩／攝影

急診壅塞不僅揭開醫療困境，也讓外界檢視醫療長期以來的惡劣環境。台大兒癌病房「13PW」護理師H小姐今天與工會及立法委員舉行記者會，指控病房護理長霸凌，除惡意延後懷孕留職停薪後的復職申請，且在更衣室尚有置物櫃情況下，將其置物櫃挪至病房開放空間。台大醫院回應，該案已結案，申訴期間申請人等皆未提出復議。

H小姐在記者會上哽咽指出，自己在2023年生產後，提出提早復職請求，護理長卻不讀不回訊息，她只好自行找人事室詢問相關流程，復職單終於完成，回到部門取回時，護理長卻面色兇狠說「馬上簽名給我」，後續自己照顧床數加倍，在有臨床導師等資深護理師上班的情況下，還被要求只能跟著剛來2年的資淺學妹重新熟悉業務，也不准問學姊問題，「這難道不會影響病人安全？」

台大醫院企業工會理事、13PW護理師陳鈺頻表示，這已不是該護理長第一次被反應霸凌下屬，2022年也有護理師跟督導反應，護理長常在公開場合咆哮罵護理師，有另一名護理師因懷孕請安胎假，在請假期間上群組回應訊息，卻被諷刺「既然身體不好，為何還能回應？」，並貼上一張挖鼻孔貼圖，還未妥善告知其他護理人員，導致部門內同仁互相對立。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，工會訴求台大醫院與教育部，應針對13PW兒科病房主管涉懷孕歧視及職場霸凌案，邀集3分之2以上席次外部獨立委員重啟調查，確保公平公正，並做成完整調查報告及妥適處分，衛福部也應針對全台醫療院所應對職場霸凌，其制度是否具備完整公正、公平、客觀及獨立性因素，納入評鑑及友善職場護理典範重要評估指標。

立法委員范雲說，該病房已有9名護理師陳情長期遭受霸凌，台大醫院霸凌調查相關辦法，卻未明定調查小組成員，依勞動部職場霸凌調查相關規定，外部專業人員至少要有2人，台大醫院只派出一位，而且是長期合作的法律事務所律師，後續受害者更無法拿到調查報告，調查期間護理師還得在原部門工作，無疑對護理師是很大壓力。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，該案已經結案，申訴過程由院長指定副院長擔任調查小組召集人，並指派院外委員、勞工代表等組成調查小組，獨立行使權利，邀訪申訴人、被申訴人等指定人選，依案情內容決定是否約談相關人等，決議過程獨立投票，不會有外部力量插手，且申訴人對調查結果不符時，有30天時間申覆，「但本案申訴人、代理人均未提出復議。」

台大兒癌病房「13PW」護理師H小姐（左）今天與工會及立法委員舉行記者會，指控病房護理長惡意延後懷孕留職停薪後的復職申請，且在更衣室尚有置物櫃情況下，將其置物櫃挪至病房區開放空間。記者林琮恩／攝影
台大兒癌病房「13PW」護理師H小姐（左）今天與工會及立法委員舉行記者會，指控病房護理長惡意延後懷孕留職停薪後的復職申請，且在更衣室尚有置物櫃情況下，將其置物櫃挪至病房區開放空間。記者林琮恩／攝影

台大醫院 職場霸凌 護理師

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